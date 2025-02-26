Путин попытается получить на переговорах то, чего не добился на фронте в Украине, — МИД Латвии

Министр Байба Браже объяснила, что за три года полномасштабной войны Кремль не достиг всех своих целей. Однако, по ее мнению, это не означает, что Россия от них отказалась.

Related video

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что президент РФ Владимир Путин попытается достичь того, чего не смог на войне в Украине, во время мирных переговоров. Речь идет об ослаблении США и восстановлении контроля над соседней страной. Об этом чиновница рассказала в интервью Associated Press, опубликованном 26 февраля.

Браже отметила, что РФ с населением в 140 миллионов человек удалось установить контроль над менее 20% украинских земель. Оккупация началась с Крыма в 2014 году и взорвалась с новой силой в 2022 году.

Однако Кремлю не удалось ослабить США из НАТО и вытеснить демократическое правительство из Украины. По словам главы латвийского МИД, на пороге к поиску мира "проблема заключается в россиянах", которые до сих пор стремятся к ослаблению Америки в мире.

Министр объяснила, что вмешиваясь в дела других стран, Путин хочет контролировать не только их территории, но и правительства. В частности, в Сирии Москва поддерживала режим Башара аль-Асада.

За три года полномасштабной войны в Украине Кремль желаемого не получил. Теперь, как спрогнозировала Браже, лидер страны-агрессора попытается достичь своих целей "путем мирных переговоров".

"Следовательно, важно четко помнить об этой перспективе в любом соглашении, которое мы ведем или заключаем", — подчеркнула она.

Чиновница подчеркнула, что сейчас задача Европы — укрепить НАТО и усиливать собственные армии, оборонную промышленность. По ее мнению, страны Балтии, то есть Латвия, Эстония и Литва, должны быть готовы к любой будущей агрессии со стороны РФ. В частности, речь идет о сдерживании — раннее предупреждение, быстрое реагирование, военный потенциал и политическую волю.

Браже убеждена, что длительную безопасность может обеспечить только победа Украины.

"Мы твердо убеждены, что поспешное прекращение огня не приведет к устойчивому миру; вместо этого это только подбодрит Россию, способствуя дальнейшей экспансии и подвергая глобальной безопасности серьезному риску", — пояснила она.

Министр рассказала, что несмотря на предыдущие переговоры мирный процесс пока не начался. Она заверила, что Латвия будет руководствоваться потребностями Украины, и добавила, что самое важное, чтобы прекращение огня вело к длительному миру, а не возобновление войны через некоторое время.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров назвал условия, без которых невозможно прекращение огня в Украине. Также он отверг возможность размещения на территории Украины европейских миротворцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил готовность Кремля сотрудничать с США в разработке более 650 миллионов тонн редкоземельных металлов.