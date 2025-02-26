Путін спробує отримати на переговорах те, чого не добився на фронті в Україні, — МЗС Латвії

Міністерка Байба Браже пояснила, що за три роки повномасштабної війни Кремль не досяг усіх своїх цілей. Однак, на її думку, це не означає, що Росія від них відмовилась.

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Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що президент РФ Володимир Путін спробує досягти того, чого не зміг на війні в Україні, під час мирних переговорів. Йдеться про послаблення США й відновлення контролю над сусідньою країною. Про це чиновниця розповіла в інтерв’ю Associated Press, опублікованому 26 лютого.

Браже наголосила, що РФ з населенням у 140 мільйонів осіб вдалося встановити контроль над менш як 20% українських земель. Окупація почалася з Криму у 2014 році й вибухнула з новою силою у 2022 році.

Однак Кремлю не вдалося послабити США з НАТО та витіснити демократичний уряд з України. Зі слів голови латвійського МЗС, на порозі до пошуку миру "проблема полягає в росіянах", які досі прагнуть послаблення Америки у світі.

Міністерка пояснила, що втручаюсь у справи інших країн, Путін хоче контролювати не лише їхні території, але й уряди. Зокрема, у Сирії Москва підтримувала режим Башара аль-Асада.

За три роки повномасштабної війни в Україні Кремль бажаного не отримав. Тепер, як спрогнозувала Браже, лідер країни-агресорки спробує досягти своїх цілей "шляхом мирних переговорів".

"Отже, важливо чітко пам’ятати про цю перспективу в будь-якій угоді, яку ми ведемо чи укладаємо", — наголосила вона.

Чиновниця наголосила, що зараз завдання Європи — зміцнити НАТО та посилювати власні армії, оборонну промисловість. На її думку, країни Балтії, тобто Латвія, Естонія та Литва, мають бути готові до будь-якої майбутньої агресії з боку РФ. Зокрема, йдеться про стримування — раннє попередження, швидке реагування, військовий потенціал та політичну волю.

Браже переконана, що тривалу безпеку може забезпечити тільки перемога України.

"Ми твердо переконані, що поспішне припинення вогню не призведе до сталого миру; натомість це лише підбадьорить Росію, сприяючи подальшій експансії та піддаючи глобальній безпеці серйозному ризику", — пояснила вона.

Міністерка розповіла, що попри попередні переговори мирний процес поки не почався. Вона запевнила, що Латвія керуватиметься потребами України, і додала, що найважливіше, щоб припинення вогню вело до тривалого миру, а не відновлення війни через певний час.

Нагадаємо, голова російського МЗС Сергій Лавров назвав умови, без яких неможливе припинення вогню в Україні. Також він відкинув можливість розміщення на території України європейських миротворців.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив готовність Кремля співпрацювати зі США у розробці понад 650 мільйонів тонн рідкісноземельних металів.