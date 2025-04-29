100 дней Трампа: президент США назвал свое рекордное достижение после инаугурации

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подытожил 100 дней в Белом доме и отметил, что побил рекорд предыдущей администрации Джо Байдена. По словам американского президента, состоялось назначение максимального количества новых чиновников, и поэтому скоро начнется Золотой век Америки.

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Заявление об итогах 100 дней Трампа появилось в заметке президента США в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома сообщил, что он побил рекорд Джо Байдена по темпам и объемам политических назначений в различных ведомствах. По словам Трампа, удалось привести более 80% новых людей в важнейшие учреждения: в Минюст, департамент обороны, управление делами ветеранов и управление экономикой, казначейство. Благодаря чиновникам, которых названы "самыми компетентными и трудолюбивыми", вскоре в США начнутся лучшие времена, говорится в заметке.

"Мы побили ВСЕ РЕКОРДЫ, установленные предыдущими администрациями, и будем продолжать упорно работать над самыми компетентными, самыми трудолюбивыми патриотами, которые помогут нам начать Золотой век нашей страны", — написал Трамп.

100 дней Трампа — сообщение о рекордах в Белом доме Фото: Скриншот

100 дней Трампа — детали

Между тем на портале и в аккаунтах Белого дома в течение 28 апреля появилась серия сообщений, в которых подводились итоги 100 дней Трампа. Первое, что отмечалось — это в безопасности границы: привели перечень обещаний и показали, что все выполнены. В частности, указывалось, что президент надежно закрыл границу от нелегальных мигрантов, выселил и отправил домой преступников-иностранцев, почти достроил стену на границе с Мексикой и др. Отдельно вспомнили об экономических успехах нового главы Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт написала в X, что за 100 дней Трамп привлек 5 трлн долл. инвестиций, которые создадут новые 450 тыс. рабочих мест.

Отметим, одно из обещаний Трампа во время президентской кампании касалось российско-украинской войны. Глава Белого дома обещал завершить войну за 24 часа, затем — за две недели и два месяца, наконец — за 100 дней. 28 апреля президент РФ Владимир Путин согласился на трехдневное прекращение огня в честь празднования 9 мая. При этом глава МИД Сергей Лавров в очередной раз повторил, что мир наступит только после того, как Украина откажется от всех оккупированных территорий и выполнит другие требования Кремля. Трамп отреагировал на заявление Путина: порадовался, что ему идут на встречу и выразил уверенность, что в итоге наступит мир.

Напоминаем, 28 апреля конгрессмен-демократ из штата Мичиган Шри Танедар опубликовал сообщение в X, которое касается импичмента Дональду Трампу.