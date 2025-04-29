100 днів Трампа: президент США назвав своє рекордне досягнення після інавгурації

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підсумував 100 днів у Білому домі та зауважив, що побив рекорд попередньої адміністрації Джо Байдена. Зі слів американського президента, відбулось призначення максимальної кількості нових чиновників, і тому скоро почнеться Золотий вік Америки.

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Заява про підсумки 100 днів Трампа з'явилась у дописі президента США у соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому повідомив, що він побив рекорд Джо Байдена з темпів та обсягів політичних призначень у різних відомствах. Зі слів Трампа, вдалось привести понад 80% нових людей у найважливіші установи: в Мін'юст, департамент оборони, управління справами ветеранів та управління економікою, казначейство. Завдяки чиновникам, яких названо "найкомпетентнішими та найпрацьовитішими", незабаром в США почнуться кращі часи, ідеться у дописі.

"Ми побили ВСІ РЕКОРДИ, встановлені попередніми адміністраціями, і продовжуватимемо наполегливо працювати над найкомпетентнішими, найпрацьовитішими патріотами, які допоможуть нам розпочати Золотий вік нашої країни", — написав Трамп.

100 днів Трампа - допис про рекорди в Білому домі Фото: Скриншот

100 днів Трампа — деталі

Тим часом на порталі та в акаунтах Білого дому протягом 28 квітня з'явилась серія дописів, у яких підводились підсумки 100 днів Трампа. Найперше, на чому наголошувалось — це у безпеці кордону: навели перелік обіцянок і показали, що усі виконані. Зокрема, вказувалось, що президент надійно закрив кордон від нелегальних мігрантів, виселив та відправив додому злочинців-іноземців, майже добудував стіну на кордоні з Мексикою та ін. Окремо згадали про економічні успіхи нового глави Білого дому. Речниця Білого дому Керолайн Левітт написала в X, що за 100 днів Трамп залучив 5 трлн дол. інвестицій, які створять нові 450 тис. робочих місць.

Зазначимо, одна з обіцянок Трампа під час президентської кампанії стосувалась російсько-української війни. Глава Білого дому обіцяв завершити війну за 24 години, потім — за два тижні та два місяці, врешті — за 100 днів. 28 квітня президент РФ Володимир Путін погодився на триденне припинення вогню на честь святкування 9 травня. При цьому глава МЗС Сергій Лавров вкотре повторив, що мир настане лише після того, як Україна відмовиться від усіх окупованих територій та виконає інші вимоги Кремля. Трамп відреагував на заяву Путіна: порадів, що йому ідуть на зустріч та висловив упевненість, що врешті настане мир.

Нагадуємо, 28 квітня конгресмен-демократ зі штату Мічиган Шрі Танедар опублікував допис в X, який стосується імпічменту Дональду Трампу.