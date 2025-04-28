"Досить!": проти Трампа знову розпочали процедуру імпічменту (відео)

Член Палати представників США конгресмен-демократ зі штату Мічіган Шрі Танедар вніс статті про імпічмент щодо президента США Дональда Трампа.

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Про це Танедар повідомив у мережі Х.

"Я представив статті імпічменту проти президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не "бореться за Америку". Він руйнує її і ставить під загрозу нашу демократію", — написав Танедар.

Він уточнив, що "нападки Трампа" на належну правову процедуру, громадянство за народженням, гуманітарну допомогу та суди "не є політикою".

"Це пряма атака на нашу демократію. Досить — я вношу проти нього статті про імпічмент", — наголосив Танедар.

Нагадаємо, 28 квітня Трамп розповів, чим його другий термін відрізняється від першого.

Фокус також писав про те, що президент США Дональд Трамп має найнижчий рівень підтримки (41%) серед громадян за 100 днів перебування на посаді.