"Досить!": проти Трампа знову розпочали процедуру імпічменту (відео)
Член Палати представників США конгресмен-демократ зі штату Мічіган Шрі Танедар вніс статті про імпічмент щодо президента США Дональда Трампа.
Про це Танедар повідомив у мережі Х.
"Я представив статті імпічменту проти президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не "бореться за Америку". Він руйнує її і ставить під загрозу нашу демократію", — написав Танедар.
Він уточнив, що "нападки Трампа" на належну правову процедуру, громадянство за народженням, гуманітарну допомогу та суди "не є політикою".
"Це пряма атака на нашу демократію. Досить — я вношу проти нього статті про імпічмент", — наголосив Танедар.
Нагадаємо, 28 квітня Трамп розповів, чим його другий термін відрізняється від першого.
Фокус також писав про те, що президент США Дональд Трамп має найнижчий рівень підтримки (41%) серед громадян за 100 днів перебування на посаді.