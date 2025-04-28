"Я керую країною та світом": Трамп розповів, чим його другий термін відрізняється від першого
Завдання під час першого та другого термінів президентства очільника Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа суттєво відрізняються. Нині він керує не тільки країною, але й світом.
Таку заяву американський лідер зробив у нещодавньому інтерв’ю The Atlantic. Глава США додав, що під час першого президентського терміну він мав вижити та керувати країною.
"Першого разу я мав два завдання— керувати країною та вижити; тоді доводилося мати справу з багатьма продажними людьми. А зараз я керую країною та світом", — заявив він.
За інформацією журналістів, останні тижні як з Білого дому, так і з інших джерел виданню надходила інформація, що Дональд Трамп отримує зараз більше задоволення, ніж під час першого терміну. Лобіст і соратник президента Браян Баллад прокоментував ці повідомлення, зазначивши, що в перші тижні все зводилось до спроби радикально змінити ситуацію: "Давайте підірвемо це місце". Зараз, за його словами, Дональд Трамп робить "це з вогником в очах".
"Мені дуже весело, враховуючи те, чим я займаюся. Ви ж розумієте, те, що я роблю, — це дуже серйозні речі", — прокоментував президент США.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп має найнижчий рівень підтримки (41%) серед громадян за 100 днів перебування на посаді. Головними причинами цього є відсутність прогресу в майже всіх питаннях за час його перебування на посаді.
Додамо, що у рейтингу схвалення Трамп обійшов більшість світових лідерів. Однак попри це Дональд Трамп все одно залишається найменш популярним президентом США серед американців.