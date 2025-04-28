"Я управляю страной и миром": Трамп рассказал, чем его второй срок отличается от первого

Задачи во время первого и второго сроков президентства главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа существенно отличаются. Сейчас он руководит не только страной, но и миром.

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Такое заявление американский лидер сделал в недавнем интервью The Atlantic. Глава США добавил, что во время первого президентского срока он должен был выжить и управлять страной.

"Первый раз у меня было две задачи — управлять страной и выжить; тогда приходилось иметь дело со многими продажными людьми. А сейчас я управляю страной и миром", — заявил он.

По информации журналистов, последние недели как из Белого дома, так и из других источников изданию поступала информация, что Дональд Трамп получает сейчас больше удовольствия, чем во время первого срока. Лоббист и соратник президента Брайан Баллад прокомментировал эти сообщения, отметив, что в первые недели все сводилось к попытке радикально изменить ситуацию: "Давайте взорвем это место". Сейчас, по его словам, Дональд Трамп делает "это с огоньком в глазах".

"Мне очень весело, учитывая то, чем я занимаюсь. Вы же понимаете, то, что я делаю, — это очень серьезные вещи", — прокомментировал президент США.

Напомним, что США Дональд Трамп имеет самый низкий уровень поддержки (41%) среди граждан за 100 дней пребывания в должности. Главными причинами этого является отсутствие прогресса в почти всех вопросах за время его пребывания в должности.

Добавим, что в рейтинге одобрения Трамп обошел большинство мировых лидеров. Однако несмотря на это Дональд Трамп все равно остается наименее популярным президентом США среди американцев.