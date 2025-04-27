Трамп имеет самый низкий рейтинг поддержки за первые 100 дней президентства в истории США, — CNN

Действующий президент США Дональд Трамп имеет самый низкий уровень поддержки (41%) среди граждан за 100 дней пребывания в должности. Ранее самый низкий показатель был во времена Двайта Эйзенхауэра, который был у власти в 1950-хх и имел рейтинг 37%.

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Об этом сообщает CNN.

Согласно проведенному опросу, рейтинг одобрения Трампа в 41% является самым низким среди всех новоизбранных президентов за 100 дней, начиная по крайней мере со времен Двайта Эйзенхауэра, включая первый срок самого Трампа.

Сейчас только 22% опрошенных говорят, что они полностью одобряют действия Трампа на посту, тогда как примерно вдвое больше опрошенных говорят, что они категорически не одобряют его действия (45%). Партийные взгляды на Трампа остаются в целом поляризованными: 86% республиканцев одобряют его, а 93% демократов — не одобряют. В то же время среди политически независимых опросов рейтинг одобрения президента снизился до 31%.

Рейтинги поддержки Трампа со времен его первого президентства до сегодняшнего дня (Фото: CNN)

Главными причинами является отсутствие прогресса в почти всех вопросах за время его пребывания на посту. Больше всего Трамп потерял поддержку среди граждан в таких вопросах:

инфляция и рост цен (35% "за" действия Трампа);

поднятие пошлин и тарифов (35%);

неэффективное управление экономикой (39%);

снижение доверия к федеральным органам (42%)

отсутствие успехов во внешней политике в отношении Украины (39% поддержки против 60% недовольства);

вопрос миграции (46% "за" против 53% "против").

Журналисты пишут, что более половины американцев (52%), включая большинство как демократов, так и республиканцев, утверждают, что второе президентство Трампа "коренным образом изменит страну надолго". Чуть более трети (36%) говорят, что любые существенные изменения, которые внесет Трамп, исчезнут после того, как он покинет пост, и только 12% говорят, что второй срок Трампа не приведет к существенным изменениям в стране.

СМИ указывают, что американцы сильно разделились во мнениях относительно того, сдержал ли Трамп важные предвыборные обещания. 48% опрошенных говорят, что он хорошо справляется с этой задачей, 51% — плохо. В то же время 55% говорят, что он принял по крайней мере некоторые меры для эффективного решения проблем страны, но только 28% считают, что он сделал то, что уже начало помогать решать проблемы страны.

Ранее сообщалось, что в рейтинге одобрения Трамп обошел большинство мировых лидеров. Однако несмотря на это, Дональд Трамп все равно остается наименее популярным президентом США среди американцев.

Впоследствии стало известно, что американцы "отворачиваются" от президента Трампа. Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с начала его президентства.