Рейтинг Трампа рекордно обвалился: почему американцы "отворачиваются" от президента (опрос)

Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с начала его президентства.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные опроса Reuters/Ipsos.

Издание отмечает, что в первые часы после инаугурации Трампа его рейтинг составлял 47%, три недели назад этот показатель находился на уровне 43%, а в сегодняшнем материале речь идет уже о 42%.

В целом американцы выразили обеспокоенность попытками Трампа расширять свою власть. Среди решений, которые воспринимались негативно, называют действия Трампа по наказанию "слишком либеральных", по его мнению, университетов, и вмешательство в работу Кеннеди-центра — одного из ключевых культурных центров США.

В частности, более половины из 4 306 опрошенных назвали ненормальной ситуацию, когда президент останавливает финансирование университетов, если ему не нравится их внутренняя политика. 66% опрошенных заявили, что глава государства не должен контролировать культурные учреждения, например, театры и музеи.

Наибольшей поддержкой пока заручилась миграционная политика Трампа — ее одобряют 45%. Однако и там процент недовольных больше процента сторонников — 46%.

Около 59% американцев, — причем треть из них являются сторонниками Республиканской партии, — считают, что доверие к США в мире падает.

Напомним, накануне, 21 апреля, Гарвардский университет обратился в федеральный суд с иском против президента США Дональда Трампа. Университет заведение обвиняет Трампа в организации "своевольной кампании", запущенной для "наказания Гарварда за защиту собственных конституционных прав". Ранее администрация Белого дома лишила Гарвардский университет финансирования на более чем 2 миллиарда долларов.

Также мы писали, что в минувшую субботу, 19 апреля, по всей территории США состоялись массовые акции протеста против политики нынешней администрации Белого дома.