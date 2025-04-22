51-страничная жалоба, которая "запустит исторический спор": Гарвард подал в суд на администрацию Трампа

Гарвардский университет обратился с иском в федеральный суд, в котором обвиняет администрацию президента США Дональда Трампа в "неконституционной произвольной кампании", организованной с целью "наказать Гарвард за защиту собственных конституционных прав". Соответствующий иск учебное заведение подало в понедельник, 21 апреля.

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О жалобах Гарварда на администрацию Трампа сообщили в издании The Harvard Crimson.

Такой иск университет подал на фоне новостей о том, что Белый дом планирует в очередной раз сократить финансирование Гарварда еще на миллиард долларов в виде федеральных грантов и контрактов с вузом. Это — продолжение политики действующей администрации Трампа, в рамках которой на прошлой неделе Гарвард уже лишили финансирования на более чем 2 миллиарда долларов.

"И это приводит к историческому юридическому столкновению, поскольку Гарвард пытается бороться с разрушительной межведомственной кампанией администрации Трампа по сокращению финансирования университета в обмен на значительные уступки — включая федеральные аудиты программ Гарварда, соглашения о проверке иностранных студентов на предмет их убеждений и назначение администраторов, которые обеспечат выполнение требований Белого дома", — отмечают в издании.

Жалоба Гарвардского университета размещена на 51 странице текста. Среди обвинений, изложенных в ней, — незаконное замораживание администрацией Трампа финансирования исследований на миллиарды с целью принудить учебное заведение реструктуризировать систему управления, различные программы, а также практику найма.

Администрация учебного заведения утверждает, что замораживание нарушает Первую поправку, поскольку "накладывает условия финансирования Гарварда, основанные на взглядах".

Отметим также, что ситуация, когда Гарвард судится с Трампом, происходит не впервые. В 2021 году экс-глава учебного заведения Лоуренс С. Бейкоу успешно подал в суд из-за политики администрации Дональда Трампа времен пандемии Covid, когда были осуществлены действия, призванные запретить студентам сохранять визы. Такая политика касалась тех студентов, которые были зачислены на виртуальные занятия в Гарварде.

Напомним, 21 апреля медиа Clash Report сообщило о надеждах Трампа о возможности заключения российско-украинского соглашения уже на этой неделе.

Также 21 апреля личный духовный советник Дональда Трампа призвал не верить фейкам об отношении американского президента к Украине.