51-сторінкова скарга, що "запустить історичну суперечку": Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа

Гарвардський університет звернувся із позовом до федерального суду, у якому звинувачує адміністрацію президента США Дональда Трампа у "неконституційній свавільній кампанії", організованій з метою "покарати Гарвард за захист власних конституційних прав". Відповідний позов навчальний заклад подав у понеділок, 21 квітня.

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Про скарги Гарварду на адміністрацію Трампа повідомили у виданні The Harvard Crimson.

Такий позов університет подав на тлі новин про те, що Білий дім планує вчергове скоротити фінансування Гарварду ще на мільярд доларів у вигляді федеральних грантів та контрактів з вишем. Це — продовження політики чинної адміністрації Трампа, в межах якої минулого тижня Гарвард вже позбавили фінансування на понад 2 мільярди доларів.

"І це призводить до історичного юридичного зіткнення, оскільки Гарвард намагається боротися з руйнівною міжвідомчою кампанією адміністрації Трампа зі скорочення фінансування університету в обмін на значні поступки — включаючи федеральні аудити програм Гарварду, угоди про перевірку іноземних студентів на предмет їхніх переконань і призначення адміністраторів, які забезпечать виконання вимог Білого дому", — зазначають у виданні.

Скарга Гарвардського університету розміщена на 51 сторінці тексту. Серед звинувачень, викладених у ній, — незаконне заморожування адміністрацією Трампа фінансування досліджень на мільярди з метою примусити навчальний заклад реструктуризувати систему управління, різноманітні програми, а також практику найму.

Адміністрація навчального закладу стверджує, що заморожування порушує Першу поправку, оскільки "накладає умови фінансування Гарварду, засновані на поглядах".

Зазначимо також, що ситуація, коли Гарвард позивається на Трампа, відбувається не вперше. У 2021 році ексочільник навчального закладу Лоуренс С. Бейкоу успішно подав до суду через політику адміністрації Дональда Трампа часів пандемії Covid, коли були здійснені дії, покликані заборонити студентам зберігати візи. Така політика стосувалася тих студентів, що були зараховані на віртуальні заняття у Гарварді.

Нагадаємо, 21 квітня медіа Clash Report повідомило про сподівання Трампа щодо можливості укладення російсько-української угоди вже цього тижня.

Також 21 квітня особистий духовний радник Дональда Трампа закликав не вірити фейкам щодо ставлення американського президента до України.