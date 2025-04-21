Трамп не проти України: особистий духовний радник президента США закликав не вірити фейкам

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не є ворогом українців, він робить усе, аби якомога швидше закінчити війну.

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Про це у розмові з виданням "Телеграф" наголосив відомий американський пастор-євангеліст, особистий духовний радник американського президента Трампа Марк Бернс.

За його словами, сьогодні в США може бути непопулярним підтримувати Україну, адже образ президента Володимира Зеленського в країні не надто позитивний. Водночас зауважив проповідник, багато українців, очевидно, не люблять американського президента.

Марк Бернс вважає, що причиною цієї "нелюбові" є фейкові новини з обох боків, тому "топпастор Дональда Трампа", попри інформаційний шум, хоче нагадати, що, власне, Трамп "успадкував" війну від попередника Джо Байдена, який, за його словами, міг зупинити її, але не зробив цього.

"Бажання президента Трампа — знайти мирне рішення якомога швидше. А для цього треба говорити з усіма сторонами, які залучені до конфлікту", — наголосив пастор, пояснивши, що очільник Білого дому став медіатором у цій ситуації.

Утім, він розуміє, що багато українців можуть цього не усвідомлювати, тому звернувся до українських "братів і сестер", що президент Трамп не є їхнім ворогом.

Нагадаємо, Фокус писав, що особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку наприкінці березня на запрошення головного рабина України Моше Асмана.

Після візиту до Кривого Рогу Марк Бернс, який підтримував призупинення американської допомоги, докорінно змінив свою позицію та закликав надати Україні танки та ППО.