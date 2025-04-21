Трамп не против Украины: личный духовный советник президента США призвал не верить фейкам

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не является врагом украинцев, он делает все, чтобы как можно скорее закончить войну.

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Об этом в разговоре с изданием "Телеграф" отметил известный американский пастор-евангелист, личный духовный советник американского президента Трампа Марк Бернс.

По его словам, сегодня в США может быть непопулярным поддерживать Украину, поскольку образ президента Владимира Зеленского в стране не слишком положительный. В то же время заметил проповедник, многие украинцы, очевидно, не любят американского президента.

Марк Бернс считает, что причиной этой "нелюбви" являются фейковые новости с обеих сторон, поэтому "топ-пастор Дональда Трампа", несмотря на информационный шум, хочет напомнить, что, собственно, Трамп "унаследовал" войну от предшественника Джо Байдена, который, по его словам, мог остановить ее, но не сделал этого.

"Желание президента Трампа — найти мирное решение как можно скорее. А для этого надо говорить со всеми сторонами, которые вовлечены в конфликт", — подчеркнул пастор, пояснив, что глава Белого дома стал медиатором в этой ситуации.

Впрочем, он понимает, что многие украинцы могут этого не осознавать, поэтому обратился к украинским "братьям и сестрам", что президент Трамп не является их врагом.

Напомним, Фокус писал, что личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку в конце марта по приглашению главного раввина Украины Моше Асмана.

После визита в Кривой Рог Марк Бернс, который поддерживал приостановление американской помощи, в корне изменил свою позицию и призвал предоставить Украине танки и ПВО.