Рейтинг Трампа рекордно обвалився: чому американці "відвертаються" від президента (опитування)

Рейтинг суспільного схвалення президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня від початку його президентства.

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Про це пише Reuters з посиланням на дані опитування Reuters /Ipsos.

Видання зауважує, що у перші години після інавгурації Трампа його рейтинг складав 47%, три тижні тому цей показник перебував на рівні 43%, а у сьогоднішньому матеріалі йдеться вже про 42%.

В цілому американці висловили занепокоєння щодо намагань Трампа розширяти свою владу. Серед рішень, які сприймалися негативно, називають дії Трампа щодо покарання "надто ліберальних", на його думку, університетів, та втручання у роботу Кеннеді-центру – одного з ключових культурних центрів США.

Зокрема, понад половина з 4 306 опитаних назвали ненормальною ситуацію, коли президент зупиняє фінансування університетів, якщо йому не подобається їхня внутрішня політика. 66% опитаних заявили, що очільник держави не має контролювати культурні заклади, як-от театри та музеї.

Найбільшою підтримкою поки що заручилася міграційна політика Трампа – її схвалюють 45%. Проте і там відсоток незадоволених є більшим за відсоток прихильників, – 46%.

Близько 59% американців, – причому третина з них є прихильниками Республіканської партії, – вважають, що довіра до США у світі падає.

Нагадаємо, напередодні, 21 квітня, Гарвардський університет звернувся до федерального суду із позовом проти президента США Дональда Трампа. Заклад закидає Трампові організацію "свавільної кампанії", запущеною задля "покарання Гарварда за захист власних конституційних прав". Раніше адміністрація Білого дому позбавила Гарвардський університет фінансування на понад 2 мільярди доларів.

Також ми писали, що у минулу суботу, 19 квітня, по всій території США відбулися масові акції протесту проти політики нинішньої адміністрації Білого дому.