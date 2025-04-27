Трамп має найнижчий рейтинг підтримки за перші 100 днів президентства в історії США, — CNN

Чинний президент США Дональд Трамп має найнижчий рівень підтримки (41%) серед громадян за 100 днів перебування на посаді. Раніше найнижчий показник був за часів Двайта Ейзенгауера, який був при владі у 1950-хх та мав рейтинг 37%.

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Про це повідомляє CNN.

Згідно з проведеним опитуванням, рейтинг схвалення Трампа в 41% є найнижчим серед усіх новообраних президентів за 100 днів, починаючи принаймні з часів Двайта Ейзенгауера, включаючи перший термін самого Трампа.

Наразі лише 22% опитаних кажуть, що вони повністю схвалюють дії Трампа на посаді, тоді як приблизно вдвічі більше опитаних кажуть, що вони категорично не схвалюють його дії (45%). Партійні погляди на Трампа залишаються в цілому поляризованими: 86% республіканців схвалюють його, а 93% демократів –– не схвалюють. Водночас серед політично незалежних опитувань рейтинг схвалення президента знизився до 31%.

Рейтинги підтримки Трампа з часів його першого президентства до сьогодні (Фото: CNN)

Головними причинами є відсутність прогресу в майже всіх питаннях за час його перебування на посаді. Найбільше Трамп втратив підтримки серед громадян у таких питаннях:

інфляція та зростання цін (35% "за" дії Трампа);

підняття мит і тарифі (35%);

неефективне управління економікою (39%);

зниження довіри до федеральних органів (42%)

відсутність успіхів у зовнішній політиці щодо України (39% підтримки проти 60% незадоволення);

питання міграції (46% "за" проти 53% "проти").

Журналісти пишуть, що понад половина американців (52%), включаючи більшість як демократів, так і республіканців, стверджують, що друге президентство Трампа "докорінно змінить країну надовго". Трохи понад третину (36%) кажуть, що будь-які суттєві зміни, які внесе Трамп, зникнуть після того, як він залишить посаду, і лише 12% кажуть, що другий термін Трампа не призведе до суттєвих змін у країні.

ЗМІ вказують, що американці сильно розділилися в думках щодо того, чи дотримався Трамп важливих передвиборчих обіцянок. 48% опитаних кажуть, що він добре справляється з цим завданням, 51% – погано. Водночас 55% ​​кажуть, що він вжив принаймні деяких заходів для ефективного розв'язання проблем країни, але тільки 28% вважають, що він зробив те, що вже почало допомагати розв'язувати проблеми країни.

Раніше повідомлялося, що у рейтингу схвалення Трамп обійшов більшість світових лідерів. Однак попри це, Дональд Трамп все одно залишається найменш популярним президентом США серед американців.

Згодом стало відомо, що американці "відвертаються" від президента Трампа. Рейтинг суспільного схвалення президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня від початку його президентства.