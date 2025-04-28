"Хватит!": против Трампа снова начали процедуру импичмента (видео)

Член Палаты представителей США конгрессмен-демократ из штата Мичиган Шри Танедар внес статьи об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа.

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Об этом Танедар сообщил в сети Х.

"Я представил статьи импичмента против президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не "борется за Америку". Он разрушает ее и ставит под угрозу нашу демократию", — написал Танедар.

Он уточнил, что "нападки Трампа" на надлежащую правовую процедуру, гражданство по рождению, гуманитарную помощь и суды "не являются политикой".

"Это прямая атака на нашу демократию. Достаточно — я вношу против него статьи об импичменте", — подчеркнул Танедар.

Напомним, 28 апреля Трамп рассказал, чем его второй срок отличается от первого.

Фокус также писал о том, что президент США Дональд Трамп имеет самый низкий уровень поддержки (41%) среди граждан за 100 дней пребывания в должности.