Переговоры в Стамбуле: Украина потребует встречи Путина с Зеленским и прекращение огня, – Reuters

Украинская делегация во время переговоров с российской стороной в Стамбуле обсудит подготовку встречи президентов Украины и России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Related video

Об этом сообщил источник агентства Reuters.

Украина сделает обеспечение прекращения огня приоритетом на ожидаемых переговорах с российской делегацией в Стамбуле. Также необходимы "меры по укреплению доверия".

"Мы понимаем, что для любой результативной дипломатии необходимо прекращение огня. Реальное, прочное и тщательно контролируемое", — рассказал собеседник.

По его убеждениям, нужны также гуманитарные меры по укреплению доверия. Это включает в себя возвращение украинских детей, задержанных гражданских и обмен военнопленными по принципу "всех на всех".

Отметим, что в Стамбуле уже прошла состоялась трехсторонняя встреча США, Турции и Украины. От Штатов на ней присутствовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Кит Келлог и посол США в Турции Томас Баррак.

Украину представили глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз.

Турцию представили глава Национальной разведки Ибрагим Калын и министр иностранных дел Хакан Фидан.

Напомним, российские СМИ получили пособие от политического блока Кремля с инструкциями по освещению переговоров в Стамбуле. Главный посыл — переговоры проходят на "худших для Украины условиях".

Фокус ранее выяснял, смогут ли Россия и Украина договориться о 30-дневном прекращении огня и открыть путь к широкому мирному урегулированию.