В Стамбуле начались трехсторонние переговоры Украины, США и Турции: что известно

Вопрос номер один — 30-дневное прекращение огня. Но до сих пор неизвестен даже формат встречи. Известно лишь, что делегации уже собрались во дворце Долмабахче.

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Фокус собрал все, что известно о мирных переговорах в Стамбуле.

От Соединенных Штатов присутствуют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Кит Келлог и посол США в Турции Томас Баррак.

Украину представляют глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и внештатный советник главы офиса президента Александр Бевз.

От Турции присутствуют глава Национальной разведки Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.

Государственное турецкое агентство Anadolu обнародовало график запланированных встреч с участием делегаций Украины, США, Турции и России в Стамбуле на 16 мая.

Как сообщают в агентстве, 16 мая в Стамбуле пройдут две встречи с участием делегаций четырех стран. Все они состоятся в резиденции президента Турции Долмабахче.

Трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и Турции должна была начаться в 10.45.

В 12.30 запланировано начало трехсторонней встречи делегаций Украины, России и Турции.

В то же время не сообщаются, состоится ли встреча в четырехстороннем формате.

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