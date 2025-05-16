У Стамбулі розпочалися тристоронні переговори України, США та Туреччини: що відомо

Питання номер один — 30-денне припинення вогню. Але досі невідомий навіть формат зустрічі. Відомо лише, що делегації вже зібрались в палаці Долмабахче.

Related video

Фокус зібрав все, що відомо про мирні переговори у Стамбулі.

Від Сполучених Штатів присутні держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Кіт Келлог і посол США в Туреччині Томас Баррак.

Україну представляють голова офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров та позаштатний радник глави офісу президента Олександр Бевз.

Від Туреччини присутні голова Національної розвідки Ібрагім Калин та глава МЗС Хакан Фідан.

Державне турецьке агентство Anadolu оприлюднило графік запланованих зустрічей за участю делегацій України, США, Туреччини та Росії у Стамбулі на 16 травня.

Як повідомляють в агентстві, 16 травня у Стамбулі пройдуть дві зустрічі за участю делегацій чотирьох країн. Всі вони відбудуться в резиденції президента Туреччини Долмабахче.

Тристороння зустріч делегацій України, США і Туреччини мала розпочатись о 10.45.

O 12.30 запланований початок тристоронньої зустрічі делегацій України, Росії та Туреччини.

Водночас не повідомляються, чи відбудеться зустріч у чотиристоронньому форматі.

Новина доповнюється…