Переговори в Стамбулі: Україна вимагатиме зустрічі Путіна із Зеленським і припинення вогню, — Reuters

Українська делегація під час переговорів із російською стороною у Стамбулі обговорить підготовку зустрічі президентів України та Росії Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

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Про це повідомило джерело агентства Reuters.

Україна зробить забезпечення припинення вогню пріоритетом на очікуваних переговорах із російською делегацією в Стамбулі. Також необхідні "заходи зі зміцнення довіри".

"Ми розуміємо, що для будь-якої результативної дипломатії необхідне припинення вогню. Реальне, міцне і ретельно контрольоване", — розповів співрозмовник.

На його переконання, потрібні також гуманітарні заходи зі зміцнення довіри. Це включає в себе повернення українських дітей, затриманих цивільних і обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх".

Зазначимо, що в Стамбулі вже відбулася тристороння зустріч США, Туреччини та України. Від Штатів на ній були присутні держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Кіт Келлог і посол США в Туреччині Томас Баррак.

Україну представили глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров і позаштатний радник глави Офісу президента Олександр Бевз.

Туреччину представили глава Національної розвідки Ібрагім Калин і міністр закордонних справ Хакан Фідан.

Нагадаємо, російські ЗМІ отримали посібник від політичного блоку Кремля з інструкціями щодо висвітлення переговорів у Стамбулі. Головний посил — переговори проходять на "найгірших для України умовах".

Фокус раніше з'ясовував, чи зможуть Росія і Україна домовитися про 30-денне припинення вогню і відкрити шлях до широкого мирного врегулювання.