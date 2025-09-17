Вертолет вместо Петра І: в центре Полтавы устанавливают боевой вертолет (фото)

Вечером 17 сентября в Полтаве на месте, где раньше стоял памятник Петру І, начали устанавливать вертолет "Ми-2", который ранее выполнял боевые задачи.

Это инициатива 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского, рассказал представитель подразделения Евгений Ракита в комментарии Суспільному.

По словам Ракиты, этот вертолет ранее использовали для выполнения боевых задач, а саму инициативу посвятить к 10-й годовщине создания бригады.

Вертолет "Ми-2" в Полтаве Фото: Суспільне

Установка "Ми-2" происходит на перекрестке улиц Спасской и Пилипа Орлика возле помещения пространства развития Полтавы "Мистохаб". Его разместят для осмотра временно — до трех недель.

Установка вертолета "Ми-2" в Полтаве Фото: Суспільне

Журналисты также напомнили, что демонтаж памятника Петру происходил в начале мая 2025 года. Во время снятия верхушки памятника обнаружили элемент гравировки в виде двуглавого орла, который ранее никто не замечал.

Элементы памятника Петру І передали в музей Полтавской битвы.

