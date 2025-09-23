ЗС РФ масовано атакували Україну: є загиблі та руйнування, затримаються потяги (фото)

Впродовж доби окупанти завдали 576 ударів по одинадцяти населених пунктах Запорізької області. У Запоріжжі загинув чоловік – його тіло деблокували з-під уламків. Також було атаковано промисловий об'єкт на Кіровоградщині. Ворожі дрони фіксували на Дніпропетровщині та Миколавщині.

В ніч на 23 червня росіяни атакували кілька областей України. Вдруге за тиждень скинули бомби на Запоріжжя, де загинув чоловік. Також було атаковано Кіровоградську, Дніпропетровську та Миколаївську області. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки атаки.

На Запоріжжя ЗС РФ скинули авіабомби

Ворог завдав масованого авіаудару по Запоріжжю в ніч на 23 вересня керованими авіабомбами. Влучання зафіксоване на території приватного домоволодіння, де був зруйнований житловий будинок та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа, повідомили у ДСНС.

Тіло загиблого чоловіка дістали з-під уламків близько 6 ранку. Також Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, розповів про наслідки атаки.

"Пожежі виникли у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами", — розповів Федоров близько опівночі.

Росіяни атакували Запоріжжя КАБами Фото: Запорізька ОВА

Також очільник ОВА розповів про нічну атаку на Запорізьку область:

Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Запоріжжю, Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському.

392 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Ольгівське Чарівне, Новоандріївку.

7 обстрілів з РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки та Ольгівського.

157 артилерійських ударів нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки.

Надійшло 203 повідомлення про пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Росіяни вбили людину у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Миколаївську область атакували дронами

У зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації повідомляється, що в ніч на 23 вересня ворог вісім разів атакував FPV-дронами Куцурубську, Очаківську та Галицинівську громади. Також ворог завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, у селі Лупарево пошкоджено приватний та дачний будинки. Постраждалих немає.

На Кіровоградщині російський дрон влучив в об'єкт інфраструктури

В ніч на 23 вересня росіяни атакували Кіровоградську область БПЛА. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури в одному з районів області. Про постраждалих інформація не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби. Наразі пожежу локалізовано.

В Укрзалізниці повідомили, що через цю атаку затримується низка потягів.

На Черкащині знищили п'ять дронів

Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА, повідомив, що над областю фіксували проліт російських дронів.

"У нашому небі фіксували проліт п'яти російських БпЛА. Усі знищені нашими силами та засобами ППО. Звернень щодо пошкодження майна наразі немає", — розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, в ніч на 22 вересня росіяни також атакували Запоріжжя. Нагадаємо, під ранок 22 вересня росіяни скинули на Запоріжжя 5 авіабомб. Загинули троє людей, двоє містян постраждали.

Також у ніч на 22 вересня "шахеди" вдарили по Борисполю, Сумам та Запоріжжю.