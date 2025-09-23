ВС РФ массированно атаковали Украину: есть погибшие и разрушения, задерживаются поезда (фото)

В течение суток оккупанты нанесли 576 ударов по одиннадцати населенным пунктам Запорожской области. В Запорожье погиб мужчина — его тело деблокировали из-под обломков. Также был атакован промышленный объект в Кировоградской области. Вражеские дроны фиксировали на Днепропетровщине и Николаевщине.

В ночь на 23 июня россияне атаковали несколько областей Украины. Второй раз за неделю сбросили бомбы на Запорожье, где погиб мужчина. Также были атакованы Кировоградская, Днепропетровская и Николаевская области. Фокус собрал все, что известно о последствиях атаки.

На Запорожье ВС РФ сбросили авиабомбы

Враг нанес массированный авиаудар по Запорожью в ночь на 23 сентября управляемыми авиабомбами. Попадание зафиксировано на территории частного домовладения, где был разрушен жилой дом и взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар, сообщили в ГСЧС.

Тело погибшего мужчины достали из-под обломков около 6 утра. Также Иван Федоров, глава Запорожской областной военной администрации, рассказал о последствиях атаки.

"Пожары возникли в частной застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры в Запорожье. Предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами", — рассказал Федоров около полуночи.

Россияне атаковали Запорожье КАБами Фото: Запорожская ОВА

Также глава ОВА рассказал о ночной атаке на Запорожскую область:

Войска РФ осуществили 20 авиационных ударов по Запорожью, Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому.

392 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Ольговское Волшебное, Новоандреевку.

7 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Гуляйполя, Новоданиловки и Ольговского.

157 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандриевки.

Поступило 203 сообщения о повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Россияне убили человека в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Николаевскую область атаковали дронами

В сводке Николаевской областной военной администрации сообщается, что в ночь на 23 сентября враг восемь раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую, Очаковскую и Галициновскую громады. Также враг нанес артиллерийский удар по Куцурубской громаде. В селе Дмитровка поврежден частный дом, в селе Лупарево повреждены частный и дачный дома. Пострадавших нет.

На Кировоградщине российский дрон попал в объект инфраструктуры

В ночь на 23 сентября россияне атаковали Кировоградскую область БПЛА. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры в одном из районов области. О пострадавших информация не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы. Сейчас пожар локализован.

В Укрзализныце сообщили, что из-за этой атаки задерживается ряд поездов.

В Черкасской области уничтожили пять дронов

Игорь Табурец, начальник Черкасской ОГА, сообщил, что над областью фиксировали пролет российских дронов.

"В нашем небе фиксировали пролет пяти российских БпЛА. Все уничтожены нашими силами и средствами ПВО. Обращений о повреждении имущества пока нет", — рассказал глава ОВА.

Напомним, в ночь на 22 сентября россияне также атаковали Запорожье. Напомним, под утро 22 сентября россияне сбросили на Запорожье 5 авиабомб. Погибли три человека, двое горожан пострадали.

Также в ночь на 22 сентября "шахеды" ударили по Борисполю, Сумам и Запорожью.