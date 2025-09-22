36 компаній з усього світу: ГУР назвало країни, які продають компоненти для керованих бомб РФ

З ніч на 22 вересня у Запоріжжі пролунали вибухи через удари авіабомб РФ, обладнаних крилами та системою наведення для кращого влучання по цілях. До виготовлення універсального міжвидового планерного боєприпасу причетні 36 компаній — російських та західних. Деякі компоненти, попри санкції, купуються в США та Японії.

Російські керовані авіабомби скидають літаки Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24 ЗС РФ, а також безпілотник С-70 "Охотник". Відбувались також пуски з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", ідеться у дописі ГУР Міноборони у Telegram-каналі. Якщо пуски відбуваються з літаків на висоті 12–15 км, то відстань, на яку дістають російські засоби ураження, — до 100 км. Інформація розвідки з'явилась після вибухів у Запоріжжі, внаслідок яких загинули або отримали поранення мирні українці.

Згідно з даними ГУР, росіяни використовують планувальний боєприпас УМБП Д-30СН — керований авіабоєприпас, еквівалентний фугасній авіабомбі ФАБ-250. Розвідники виділили два компоненти, важливі для засобу ураження. Перший — всередині боєприпасу є модуль автопілота для наведення на ціль, схожий на модуль S.M.A.R.T. у перероблених ФАБах. Другий — супутникова навігаційна система з адаптивною антенною решіткою (CRPA) — "Комета-М8". Розробка планувального боєприпасу — це компанія АТ "Концерн "Гранит-Електрон", уточнила розвідка. Також зауважується, що частина виробників, причетних до УМБП Д-30СН, перебувають під санкціями Заходу, а частина — уникли будь-яких обмежень.

Детальна інформація про УМБП Д-30СН розміщена на порталі War&Sanctions. Згідно з даними ГУР, виготовленням компонентів боєприпасу для атак на Україну займаються такі компанії:

обтічник крильовий — ТОВ "НВП "Полімехкон";

крильовий блок — АТ "Равенство";

рульовий привід — АТ "СР3";

сервопривід — KST Digital Technology;

виріб БС-УМБП — АТ "Госниимаш";

засіб ініціації — АТ "ФНВЦ "ПО "Старт" ИМ.М.В. Процинко"

тощо.

Вибухи у Запоріжжі — з чого складаються УПБП ЗС РФ Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Крім того, на порталі ГУР можна побачити, які виробники яких країн торгують радіоелементами з РФ: США (шість компаній), Японія (дві), Швейцарія (дві), Тайвань (один), Китай (три), Ірландія (один).

Авіаудари по Україні — деталі

Зазначимо, 22 вересня військова адміністрація та президент України Володимир Зеленський підтвердили вибухи у Запоріжжі. Згідно з попередніми даними, ЗС РФ запустили мінімум п'ять КАБів, які вдарили по житловій забудові. Один будинок повністю зруйнований: під руїнами виявили загиблу жінку. Як заявив глава ОВА Михайло Федоров, під 40-хвилинним обстрілом РФ опинились наступні точки: Космічний мікрорайон, Набережна магістраль, Шевченківський район. Запорізька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо вибухів у Запоріжжі. Слідство поки не назвало, який саме засіб ураження використали росіяни. Наразі відомо про удари 10 бомб й про загибель трьох людей та поранення двох.

Тим часом Фокус писав про ситуацію на Запорізькому напрямку. Як показує карта проєкту DeepState, лінія боїв проходить на відстані 26 км від околиць Запоріжжя.

Вибухи у Запоріжжі — ситуація на фронті станом на 22 вересня Фото: DeepState

На початку вересня стало відомо, що Генштаб ЗСУ відсторонив командира 17 армійського корпусу через втрату позицій: ЗМІ повідомили, що ідеться про відступ з Плавнів та Кам'янського на Запорізькому напрямку.

Нагадуємо, 15 вересня пролунали вибухи у Запоріжжі і місцеві жителі залишились тимчасово без електропостачання.