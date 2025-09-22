36 компаний со всего мира: ГУР назвал страны, которые продают компоненты для управляемых бомб РФ

С ночь на 22 сентября в Запорожье прогремели взрывы из-за ударов авиабомб РФ, оборудованных крыльями и системой наведения для лучшего попадания по целям. К изготовлению универсального межвидового планерного боеприпаса причастны 36 компаний — российских и западных. Некоторые компоненты, несмотря на санкции, покупаются в США и Японии.

Российские управляемые авиабомбы сбрасывают самолеты Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24 ВС РФ, а также беспилотник С-70 "Охотник". Происходили также пуски из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", говорится в сообщении ГУР Минобороны в Telegram-канале. Если пуски происходят с самолетов на высоте 12-15 км, то расстояние, на которое добираются российские средства поражения, — до 100 км. Информация разведки появилась после взрывов в Запорожье, в результате которых погибли или получили ранения мирные украинцы.

Согласно данным ГУР, россияне используют планирующий боеприпас УМБП Д-30СН — управляемый авиабоеприпас, эквивалентный фугасной авиабомбе ФАБ-250. Разведчики выделили два компонента, важные для средства поражения. Первый — внутри боеприпаса есть модуль автопилота для наведения на цель, похожий на модуль S.M.A.R.T. в переделанных ФАБах. Второй — спутниковая навигационная система с адаптивной антенной решеткой (CRPA) — "Комета-М8". Разработка планирующего боеприпаса — это компания АО "Концерн "Гранит-Электрон", уточнила разведка. Также отмечается, что часть производителей, причастных к УМБП Д-30СН, находятся под санкциями Запада, а часть — избежали каких-либо ограничений.

Подробная информация об УМБП Д-30СН размещена на портале War&Sanctions. Согласно данным ГУР, изготовлением компонентов боеприпаса для атак на Украину занимаются следующие компании:

обтекатель крыльевой — ООО "НПП "Полимехкон";

крыльевой блок — АО "Равенство";

рулевой привод — АО "СР3";

сервопривод — KST Digital Technology;

изделие БС-УМБП — АО "ГосНИИмаш";

средство инициации — АО "ФНПЦ "ПО "Старт" ИМ.М.В. Процинко"

Взрывы в Запорожье — из чего состоят УПБП ВС РФ Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Кроме того, на портале ГУР можно увидеть, какие производители каких стран торгуют радиоэлементами с РФ: США (шесть компаний), Япония (две), Швейцария (две), Тайвань (одна), Китай (три), Ирландия (один).

Авиаудары по Украине — детали

Отметим, 22 сентября военная администрация и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили взрывы в Запорожье. Согласно предварительным данным, ВС РФ запустили минимум пять КАБов, которые ударили по жилой застройке. Один дом полностью разрушен: под руинами обнаружили погибшую женщину. Как заявил глава ОВА Михаил Федоров, под 40-минутным обстрелом РФ оказались следующие точки: Космический микрорайон, Набережная магистраль, Шевченковский район. Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство по взрывам в Запорожье. Следствие пока не назвало, какое именно средство поражения использовали россияне. В настоящее время известно об ударах 10 бомб и о гибели трех человек и ранении двух.

Тем временем Фокус писал о ситуации на Запорожском направлении. Как показывает карта проекта DeepState, линия боев проходит на расстоянии 26 км от окраин Запорожья.

Взрывы в Запорожье — ситуация на фронте по состоянию на 22 сентября Фото: DeepState

В начале сентября стало известно, что Генштаб ВСУ отстранил командира 17 армейского корпуса из-за траты позиций: СМИ сообщили, что речь идет об отступлении из Плавней и Каменского на Запорожском направлении.

Напоминаем, 15 сентября прогремели взрывы в Запорожье и местные жители остались временно бех электроснабжения.