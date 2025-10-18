55% украинской газодобычи недоступно: Нацбанк прогнозирует очередную сложную зиму для Украины

Украина нуждается в продолжении эффективной программы с Международным валютным фондом и поддержке международных партнеров, особенно на фоне усиления войны и атак России на энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы.

Пока недоступны 55% украинской газодобычи, что создает риски для энергетической безопасности в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что война не только продолжается, но и интенсифицируется: только за июнь-июль этого года Украину атаковали 11 739 дронов и 433 баллистических и крылатых ракеты, в результате чего погибли 518 гражданских и более 1 500 получили ранения. Это самые высокие показатели за все время полномасштабного вторжения. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный по итогам заседания Региональной группы МВФ в Вашингтоне, в которую входит и Украина.

Глава НБУ подчеркнул, что новая программа МВФ на 2026-2029 годы должна стать логическим продолжением действующей, открытой в марте 2023 года. Она уже доказала свою эффективность, позволив стабилизировать макрофинансовую ситуацию, удержать под контролем инфляцию, обеспечить восстановление экономики и укрепление финансовой системы страны. При этом Украина отказалась от эмиссионного финансирования дефицита бюджета, мобилизовав внутренние ресурсы и привлекая рекордную международную помощь.

Пышный добавил, что новая программа должна учитывать продолжение войны и чрезвычайную неопределенность, а также содержать механизмы для открытия репарационного займа для Украины.

В то же время энергетическая ситуация в стране остается критической. НАК "Нафтогаз Украины" 16 октября сообщил, что с начала месяца Россия уже шесть раз атаковала газовую инфраструктуру, что привело к разрушениям в нескольких областях и остановке ряда критически важных объектов.

Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко отметила, что первая большая атака на газовые объекты произошла 3 октября и, вероятно, стала наиболее массированной в истории страны. По данным Bloomberg, из-за этой атаки Украина потеряла около 60% суточной газодобычи. Для сравнения, в феврале 2025 года Россия совершила на тот момент самую большую атаку на газодобычу, что сократило ее на 50%, но тогда это произошло в конце отопительного сезона, в то время как нынешние атаки происходят накануне зимы.

