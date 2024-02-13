Ищут "черное золото": как увеличится добыча нефти в Украине в 2024 году

Компания "Укрнафта" рассчитывает, что в 2024 году в стране появятся 30 новых скважин для добычи нефти.

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Компания "Укрнафта" начала строить три скважины на Западе Украины. Начальная добыча нефти планируется на уровне 80 тонн в сутки, сообщает пресс-служба компании.

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Подготовка площадки для будущих бурений уже стартовала. Само бурение планируют начать, ориентировочно, в марте 2024 года.

"Диапазон глубин скважин колеблется от 1 102 до 1 211 метров, они спроектированы так, чтобы выйти на продуктивные горизонты стрийских отложений", — отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Совокупный начальный дебет всех трех объектов планируется на уровне 80 тонн нефти в сутки. Также в компании сообщили, что в 2024 году планируют построить тридцать новых скважин.

Добыча нефти в Украине

В довоенном 2021 году в Украине было добыто свыше 1,50 миллиона тонн нефти, а годом ранее показатели были примерно такими же. Как сообщали тогда в компании "Укрнафта", снижение добычи нефти состоялось всего на 0,1%.

В 2022 году компания добыла 1,37 миллиона нефти и 1,037 миллиарда кубометров газа. А по итогам первого квартала 2023 года увеличила среднесуточную добычу нефти до 3,926 тонны.

Где в Украине добывают нефть и газ

Запасы нашей страны находятся, в основном, в четырех нефтегазоносных провинциях. В их состав входят 11 областей и 35 нефтегазоносных перспективных регионов. Чаще всего нефть и газ добывают:

в Днепровско-Донецкой впадина и на северо-западной части Донбасса — Восточный регион;

в Волынско-Подольской части, с Прикарпатьем, Карпатами и Закарпатьем — Западный регион;

в Причерноморском (Южном) регионе.

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Напомним, 13 февраля в "Нафтогазе" заявили, что в начале месяце в Украине был установлен рекорд по суточной добыче газа. Так, компания "Укргаздобыча" впервые с 2019 года добыла 38,54 миллиона кубометров товарного ресурса. Также Фокус рассказывал, что в Украине в этом году может существенно подорожать топливо.