Конец нефтяного экспорта. Почему Украине надо бить по нефтезаводам России
Военный корреспондент Богдан Мирошников отмечает характерную деталь последних украинских ударов по российским объектам. Приоритетом становятся портовые нефтегазовые терминалы — тем самым, наносится удар по жизненно важному для России экспорту
Несколько дней назад был накрыт нефтяной терминал в Ленинградской области.
Сейчас — НПЗ в Туапсе.
Что объединяет эти два события?
Экспорт нефти.
Через НПЗ в Туапсе проходят трубы к нефтяному терминалу.
Судя по характеру пожара, то "хлопок" произошел не на резервуарах с готовой продукцией, а на распределительном узле или вакуумной установке. И это хорошо.
Ведь нефти у них безлимит, а специфическое оборудование для ремонта в условиях санкций поставить будет долго и проблематично. И по цене х3-5.
Та же история была в Усть-Луге.
А на Черном море следующий НПЗ с портом рядом находится в Новороссийске. И еще Тамань, что возле Керчи. Куда уже прилетало рядом.
Больше на Черном море у врага инфраструктуры (кроме трех вышеупомянутых портов) для экспорта нефти нет.
Вывод очень простой — если партнеры не могут, "хлопок" поможет. Мы вводим свои санкции против вражеской нефти.
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