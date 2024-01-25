Конец нефтяного экспорта. Почему Украине надо бить по нефтезаводам России

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Несколько дней назад был накрыт нефтяной терминал в Ленинградской области.

Сейчас — НПЗ в Туапсе.

Что объединяет эти два события?

Экспорт нефти.

Через НПЗ в Туапсе проходят трубы к нефтяному терминалу.

Судя по характеру пожара, то "хлопок" произошел не на резервуарах с готовой продукцией, а на распределительном узле или вакуумной установке. И это хорошо.

Ведь нефти у них безлимит, а специфическое оборудование для ремонта в условиях санкций поставить будет долго и проблематично. И по цене х3-5.

Та же история была в Усть-Луге.

А на Черном море следующий НПЗ с портом рядом находится в Новороссийске. И еще Тамань, что возле Керчи. Куда уже прилетало рядом.

Больше на Черном море у врага инфраструктуры (кроме трех вышеупомянутых портов) для экспорта нефти нет.

Вывод очень простой — если партнеры не могут, "хлопок" поможет. Мы вводим свои санкции против вражеской нефти.

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