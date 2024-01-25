Кінець нафтового експорту. Чому Україні треба бити по нафтозаводах Росії

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Кілька днів тому був накритий нафтовий термінал у Ленінградській області.

Зараз — НПЗ у Туапсе.

Що поєднує ці дві події?

Експорт нафти.

Через НПЗ у Туапсе проходять труби до нафтового термінала.

Судячи з характеру пожежі, то бавовна сталася не на резервуарах з готовою продукцією, а на розподільчому вузлі або вакуумній установці. І це гарно.

Адже нафти у них безліміт, а специфічне обладнання для ремонту в умовах санкцій поставити буде довго та проблематично. І по ціні х3-5.

Та сама історія була в Усть-Лузi.

А на Чорному морі наступний НПЗ з портом поруч знаходиться у Новоросійську. І ще Тамань, що біля Керчі. Куди вже прилітало поруч.

Більше на Чорному морі у ворога інфраструктури (окрім трьох вищезгаданих портів) для експорту нафти немає.

Висновок дуже простий — якщо партнери не можуть, бавовна допоможе. Ми вводимо свої санкції проти ворожої нафти.

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