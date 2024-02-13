Шукають "чорне золото": як збільшиться видобуток нафти в Україні 2024 року

Компанія "Укрнафта" розраховує, що 2024 року в країні з'являться 30 нових свердловин для видобутку нафти.

Related video

Компанія "Укрнафта" почала будувати три свердловини на Заході України. Початковий видобуток нафти планується на рівні 80 тонн на добу, повідомляє прес-служба компанії.

Важливо

Санкції заважають Росії заробляти на нафті: скільки мільярдів втрачає агресор

Підготовка майданчика для майбутніх бурінь уже стартувала. Саме буріння планують розпочати, орієнтовно, у березні 2024 року.

"Діапазон глибин свердловин коливається від 1 102 до 1 211 метрів, вони спроектовані так, щоб вийти на продуктивні горизонти стрийських відкладень", — зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Сукупний початковий дебет усіх трьох об'єктів планується на рівні 80 тонн нафти на добу. Також у компанії повідомили, що у 2024 році планують побудувати тридцять нових свердловин.

Видобуток нафти в Україні

У довоєнному 2021 році в Україні було видобуто понад 1,50 мільйона тонн нафти, а роком раніше показники були приблизно такими самими. Як повідомляли тоді в компанії "Укрнафта", зниження видобутку нафти відбулося всього на 0,1%.

У 2022 році компанія видобула 1,37 мільйона нафти і 1,037 мільярда кубометрів газу. А за підсумками першого кварталу 2023 року збільшила середньодобовий видобуток нафти до 3,926 тонни.

Де в Україні видобувають нафту і газ

Запаси нашої країни розташовані, в основному, в чотирьох нафтогазоносних провінціях. До їхнього складу входять 11 областей і 35 нафтогазоносних перспективних регіонів. Найчастіше нафту і газ видобувають:

у Дніпровсько-Донецькій западині та на північно-західній частині Донбасу — Східний регіон;

у Волинсько-Подільській частині, з Прикарпаттям, Карпатами та Закарпаттям — Західний регіон;

у Причорноморському (Південному) регіоні.

Важливо

Кінець нафтового експорту. Чому Україні треба бити по нафтозаводах Росії

Нагадаємо, 13 лютого в "Нафтогазі" заявили, що на початку місяця в Україні було встановлено рекорд із добового видобутку газу. Так, компанія "Укргазвидобування" вперше з 2019 року видобула 38,54 мільйона кубометрів товарного ресурсу. Також Фокус розповідав, що в Україні цього року може істотно подорожчати паливо.