В Україні буде більше нафти: як збільшиться видобуток "чорного золота" у 2024 році

За словами глави "Укрнафти" Сергія Корецького, це перша з 30 свердловин, які компанія планує почати бурити із залученням власного бурового обладнання.

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На самому початку 2024 року в Україні почали видобувати газ із високодебітної розвідувальної свердловини з потужністю до 250 тисяч кубометрів газу на добу. Це допоможе нашій країні ще більше збільшити видобуток природного ресурсу, якого, наприклад, за весь 2023 рік було видобуто понад 1 мільярд кубометрів. Тим часом видобуток нафти в країні теж планують збільшити. Так, "Укрнафта" почала готувати майданчик новонаклонно-спрямованої свердловини. Вона розташована на північному сході країни, а її проектна глибина становить 3 314 метрів. Про це повідомив у соціальній мережі Facebook написав директор компанії Сергій Корецький.

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За його словами, прогнозний початковий дебіт нафти — 26,5 тонни на добу.

"Буріння заплановано з метою розвідки продуктивного горизонту візейських відкладень нижнього карбону і подальшої його експлуатації", — заявив він.

За словами Корецького, це перша з 30 свердловин, які компанія планує почати бурити із залученням власного бурового обладнання протягом 2024 року.

Водночас 15 січня гендиректор компанії розповідав, що 2024 року "Укрнафта" планує бурити нові свердловини та інтенсифікувати видобуток, запрошувати партнерів на родовища і замінювати стару радянську і російську техніку сучасними світовими зразками.

видобуток нафти в Україні

У довоєнному 2021 році в Україні було видобуто понад 1,50 мільйона тонн нафти, а роком раніше показники були приблизно такими самими. Як повідомляли тоді в компанії "Укрнафта", зниження видобутку нафти відбулося всього на 0,1%. У 2022 році компанія видобула 1,37 мільйона нафти і 1,037 мільярда кубометрів газу. А за підсумками першого кварталу 2023 року збільшила середньодобовий видобуток нафти до 3,926 тонни.

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Раніше Фокус розповідав, що в Україні цього року може істотно подорожчати паливо. Так, Нацбанк прогнозує, що навесні 2024-го очікується, що нафта почне дорожчати, а на тлі помірного зниження вартості надалі паливо в Україні подорожчає, як очікується, на 13,2%.