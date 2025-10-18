55% українського газовидобутку недоступно: Нацбанк прогнозує чергову складну зиму для України

Україна потребує продовження ефективної програми з Міжнародним валютним фондом і підтримки міжнародних партнерів, особливо на тлі посилення війни й атак Росії на енергетичну інфраструктуру напередодні зими.

Наразі недоступні 55% українського газовидобутку, що створює ризики для енергетичної безпеки в найближчі місяці. Він наголосив, що війна не тільки триває, а й інтенсифікується: тільки за червень-липень цього року Україну атакували 11 739 дронів і 433 балістичні та крилаті ракети, внаслідок чого загинули 518 цивільних і понад 1 500 дістали поранення. Це найвищі показники за весь час повномасштабного вторгнення. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний за підсумками засідання Регіональної групи МВФ у Вашингтоні, до якої входить і Україна.

Голова НБУ наголосив, що нова програма МВФ на 2026-2029 роки має стати логічним продовженням чинної, відкритої в березні 2023 року. Вона вже довела свою ефективність, давши змогу стабілізувати макрофінансову ситуацію, утримати під контролем інфляцію, забезпечити відновлення економіки та зміцнення фінансової системи країни. При цьому Україна відмовилася від емісійного фінансування дефіциту бюджету, мобілізувавши внутрішні ресурси та залучивши рекордну міжнародну допомогу.

Пишний додав, що нова програма має враховувати продовження війни та надзвичайну невизначеність, а також містити механізми для відкриття репараційної позики для України.

Водночас енергетична ситуація в країні залишається критичною. НАК "Нафтогаз України" 16 жовтня повідомив, що від початку місяця Росія вже шість разів атакувала газову інфраструктуру, що призвело до руйнувань у кількох областях і зупинки низки критично важливих об'єктів.

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталя Бойко зазначила, що перша велика атака на газові об'єкти сталася 3 жовтня і, ймовірно, стала наймасовішою в історії країни. За даними Bloomberg, через цю атаку Україна втратила близько 60% добового газовидобутку. Для порівняння, у лютому 2025 року Росія здійснила на той момент найбільшу атаку на газовидобуток, що скоротило його на 50%, але тоді це сталося наприкінці опалювального сезону, тоді як нинішні атаки відбуваються напередодні зими.

