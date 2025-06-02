Из-за атак РФ в Украине может быть дефицит газа: найдена половина объема, — Зеленский

Вследствие массированных атак России по газохранилищам и инфраструктуре Украины существует дефицит газа на 1 млрд евро — половину необходимого запаса уже нашли.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 2 июня, передает УНИАН.

"Вследствие массированных российских атак на нашу газовую инфраструктуру у нас может быть дефицит газа", — заявил глава государства.

Президент напомнил о массированных атаках врага по газохранилищам и также по инфраструктуре добычи газа.

"Мы потеряли какие-то возможности, они восстанавливаются, но мы договорились с министром энергетики, что мы будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом наше население", — отметил Зеленский.

По словам президента, половину соответствующего объема для населения Украины уже найдено.

"Половину мы нашли, а половину нам не хватало. Скажу так, на миллиард евро. Мы говорим о таком объеме, о котором я говорю с норвежским премьер-министром", — добавил глава государства.

Обстрелы россиянами газовых объектов Украины

Министр энергетики Герман Галущенко в феврале 2025 года отмечал, что россияне целенаправленно бьют по газовой инфраструктуре, чтобы оставить гражданских украинцев без отопления во время морозов.

"Целью этих преступных атак является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления. Сейчас принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения", — говорил Галущенко после очередного обстрела со стороны россиян.

Напомним, в 2025 году цена на газ для домашних потребителей осталась неизменной.

Также Фокус писал о том, что в июне 2025 года часть граждан Украины получит третью квитанцию за природный газ — за его техническое обслуживание.