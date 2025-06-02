Тариф на газ: изменилась ли стоимость голубого топлива с 1 июня

В текущем году цена на газ для домашних потребителей осталась неизменной.

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Об этом говорится на сайте регулятора.

С 1 июня никаких изменений также не планируется. Компания "Нафтогаз", выступающая в роли поставщика последней надежды (ППН), устанавливает тариф для бытовых потребителей на уровне 7,96 гривны за кубометр.

Компания "Нафтогаз" обслуживает примерно 98% украинских пользователей, что составляет около 12 миллионов домохозяйств.

"Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях. По решению регулятора, эта стоимость будет актуальной еще как минимум до 30 апреля 2026 года. У других поставщиков тарифы на газ находится в пределах 7,70 – 9,99 гривны за кубометр", — сообщает бывший глава группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

При этом, в июне 2025 года гражданам придет третья квитанция за газ. Хотя общий тариф на голубое топливо не изменился, сумма к оплате вырастет. Такая платежка выставляется раз в три или пять лет — в зависимости от возраста дома и состояния газового оборудования:

более 25 лет — один раз в три года;

менее 25 лет — один раз в пять лет.

В каждой области тариф на техническое обслуживание газовых сетей будет отличаться. На стоимость услуги влияют различные факторы — в том числе длина общедомовых трубопроводов, количество муфтовых соединений и запорных кранов. Чтобы определить сумму для одного домохозяйства, общую стоимость обслуживания разделят на число жителей дома.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.