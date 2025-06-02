Тариф на газ: чи змінилася вартість блакитного палива з 1 червня

У поточному році ціна на газ для домашніх споживачів залишилася незмінною.

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Про це йдеться на сайті регулятора.

З 1 червня жодних змін також не планується. Компанія "Нафтогаз", яка виступає в ролі постачальника останньої надії (ПОН), встановлює тариф для побутових споживачів на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Компанія "Нафтогаз" обслуговує приблизно 98% українських користувачів, що становить близько 12 мільйонів домогосподарств.

"Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність поставок і виконуємо зобов'язання перед споживачами навіть у надскладних умовах. За рішенням регулятора, ця вартість буде актуальною ще щонайменше до 30 квітня 2026 року. В інших постачальників тарифи на газ перебувають у межах 7,70 — 9,99 гривні за кубометр", — повідомляє колишній голова групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

При цьому, у червні 2025 року громадянам прийде третя квитанція за газ. Хоча загальний тариф на блакитне паливо не змінився, сума до сплати зросте. Така платіжка виставляється раз на три або п'ять років — залежно від віку будинку та стану газового обладнання:

понад 25 років — один раз на три роки;

менше 25 років — один раз на п'ять років.

У кожній області тариф на технічне обслуговування газових мереж відрізнятиметься. На вартість послуги впливають різні чинники — зокрема довжина загальнобудинкових трубопроводів, кількість муфтових з'єднань і запірних кранів. Щоб визначити суму для одного домогосподарства, загальну вартість обслуговування розділять на кількість мешканців будинку.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.