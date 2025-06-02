Через атаки РФ в Україні може бути дефіцит газу: знайдено половину об'єму, — Зеленський

Внаслідок масованих атак Росії по газосховищам та інфраструктурі України існує дефіцит газу на 1 млрд євро — половину необхідного запасу вже знайшли.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 2 червня, передає УНІАН.

"Внаслідок масованих російських атак на нашу газову інфраструктуру у нас може бути дефіцит газу", — заявив глава держави.

Президент нагадав про масовані атаки ворога по газосховищам і також по інфраструктурі видобутку газу.

"Ми втратили якісь можливості, вони відновлюються, але ми домовились з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення", — зазначив Зеленський.

За словами президента, половину відповідного об’єму для населення України вже знайдено.

"Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. Скажу так, на мільярд євро. Ми говоримо про такий об’єм, про який я говорю з норвезьким прем’єр-міністром", — додав глава держави.

Обстріли росіянами газових обʼєктів України

Міністр енергетики Герман Галущенко в лютому 2025 року зазначав, що росіяни цілеспрямовано б'ють по газовій інфраструктурі, щоб залишити цивільних українців без опалення під час морозів.

"Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення. Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання", — говорив Галущенко після чергового обстрілу з боку росіян.

Нагадаємо, у 2025 році ціна на газ для домашніх споживачів залишилася незмінною.

Також Фокус писав про те, що в червні 2025 року частина громадян України отримає третю квитанцію за природний газ — за його технічне обслуговування.