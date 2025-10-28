Україна витратила $2,5 млрд на закупівлю газу: чи вистачить палива для опалення будинків

Компанія "Нафтогаз України" повністю виконала план із закачування природного газу в підземні сховища до зимового сезону.

Наразі у сховищах накопичено 13,2 мільярда кубометрів газу, що відповідає 100% поставленого урядом завдання. Про це на брифінгу повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

На виконання цього плану компанія витратила близько 2,5 мільярда доларів: приблизно 1 мільярд із власних коштів і близько 1,5 мільярда залучили від міжнародних партнерів.

Однак попри повне виконання плану закачування, обсягу газу може не вистачити для стабільного опалювального сезону. Російські атаки на об'єкти газовидобутку змушують "Нафтогаз" додатково імпортувати паливо. У компанії наголошують, що паралельно ведеться відновлення власного видобутку, пошкодженого під час обстрілів, але процес цей триває поступово і потребує часу.

Для продовження імпорту газу "Нафтогаз" оцінює потребу в додаткових 1,9 мільярда євро. Частину цих коштів уже забезпечено, повідомив Корецький. Раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла, що для фінансування додаткового імпорту газу необхідно терміново залучити близько 2 мільярдів євро.

Уряд планує закрити цю потребу через внутрішній резервний фонд, а також за підтримки міжнародних партнерів — за допомогою грантів, позик і співробітництва з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком.

Нагадаємо, що народний депутат Олексій Гончаренко після російського масованого удару по Україні 22 жовтня писав, що ворожі атаки "вибили" майже всю українську газову систему і цієї зими опалення в Україні "під питанням".

Інший народний депутат, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко 18 жовтня заявляв, що уряд максимально відкладатиме початок опалювального сезону, оскільки у сховищах немає газу і грошей на його закупівлю не вистачає.