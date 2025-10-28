Украина потратила $2,5 млрд на закупку газа: хватит ли топлива для отопления домов

Компания "Нафтогаз Украины" полностью выполнила план по закачке природного газа в подземные хранилища к зимнему сезону.

Сейчас в хранилищах накоплено 13,2 миллиарда кубометров газа, что соответствует 100% поставленной правительством задачи. Об этом на брифинге сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

На выполнение этого плана компания потратила около 2,5 миллиарда долларов: примерно 1 миллиард из собственных средств и около 1,5 миллиарда привлекли от международных партнеров.

Однако несмотря на полное выполнение плана закачки, объема газа может не хватить для стабильного отопительного сезона. Российские атаки на объекты газодобычи вынуждают "Нафтогаз" дополнительно импортировать топливо. В компании подчеркивают, что параллельно ведется восстановление собственной добычи, поврежденной во время обстрелов, но процесс этот идет постепенно и требует времени.

Для продолжения импорта газа "Нафтогаз" оценивает потребность в дополнительных 1,9 миллиарда евро. Часть этих средств уже обеспечена, сообщил Корецкий. Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что для финансирования дополнительного импорта газа необходимо срочно привлечь около 2 миллиардов евро.

Правительство планирует закрыть эту потребность через внутренний резервный фонд, а также при поддержке международных партнеров — с помощью грантов, займов и сотрудничества с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком.

Напомним, что народный депутат Алексей Гончаренко после российского массированного удара по Украине 22 октября писал, что вражеские атаки "выбили" почти всю украинскую газовую систему и этой зимой отопление в Украине "под вопросом".

Другой народный депутат, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко 18 октября заявлял, что правительство будет максимально откладывать начало отопительного сезона, поскольку в хранилищах нет газа и денег на его закупку не хватает.