Коли грошей більше, ніж хороших ідей. Чому падає якість фільмів і серіалів від Netflix

Дивлюся Netflix і думаю. Чим більша виручка у компанії, тим більше вони штампують фільмів і серіалів. При цьому, сама якість цього нового контенту досить сумнівна. Знову ж таки, це моя особиста суб'єктивна думка, і, може, хтось інший думає інакше.

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А тепер дивимося біржові котування. Капіталізація компанії — 260 млрд доларів. Причому, хочу звернути увагу, що за останні 10 років капіталізація зросла в більш ніж у 50 разів. А дохід і прибуток компанії в той же самий час — тільки в 10 разів.

Іншими словами, ціна на акції зростає швидше, ніж компанія заробляє гроші.

Зрозуміло, що інвестори вірять у те, що в майбутньому результати компанії виправдають їхні надії. І я не сумніваюся, що в цьому є раціональне зерно, оскільки ставка робиться на зростаючий ринок стрімінгових сервісів.

Тільки я не сумніваюся і в тому, що зі зростанням доходів буде падати якість контенту. Як зараз. І мені цікаво, як компанія утримуватиме користувачів при такій тенденції з контентом?

Зйомка фільму — це бізнес-проект. На папері він має непоганий вигляд, а як буде за фактом, ніхто не знає. Студія може вкласти багато грошей у фільм, але він не окупиться в прокаті, або перевищить очікування студії по окупності.

Перевага "Нетфліксу'" в тому, що вони не розраховують на окупність фільму. Вони заробляють на підписці.

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І в цьому ж їхній недолік. У той час, як у студій окупність фільмів стимулює ретельно вибирати контент, у "Нетфлікса" такої потреби немає. У них відсутнє розуміння того, наскільки кожен фільм комерційно успішний, адже клієнт платить не за фільм, він платить за користування сервісом!

А зараз вони випускають багато фуфла, яке б провалилося в прокаті, але клієнти "Нетфлікса" його споживають, оскільки заплатили за це порівняно невеликі гроші. У кіно не пішов би, а вдома під пивко зайде.

І такого контенту з'являється дуже багато! Чим більше "Нетфлікс" знімає, тим більше там з'являється фуфлового контенту. Зрозуміло, що там є хороші фільми й серіали. Чи не весь контент фуфловий, а його частка в загальній кількості.

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І рейтинги фільмів 2020-2021 року в IMDB про це красномовно говорять — 5-6 балів.

Про що це говорить? У компанії грошей більше, ніж ідей для фільмів і серіалів! Тому знімають шлак, який не рятують навіть зіркові актори, такі як Шарліз Терон, Джеймі Фокс або Раян Рейнольдс.

І за мірою зростанняситуація посилиться. Це неминуче, коли грошей більше, ніж хороших ідей (!), але гроші все одно треба витрачати на нові проекти для розширення бізнесу.

І вони зараз саме так і роблять. Витрачають гроші у свідомо провальні проекти.для розширення.

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