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Коли грошей більше, ніж хороших ідей. Чому падає якість фільмів і серіалів від Netflix

Якість фільмів і серіалів Netflix в останні роки знижується, їх не рятують навіть зіркові актори, такі як Шарліз Терон, Джеймі Фокс або Раян Рейнольдс. Це неминуче, коли грошей більше, ніж хороших ідей.

Павло Вернівський
Павло Вернівський
Економіст, аналітик
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Netflix
Якість фільмів і серіалів Netflix в останні роки знижується, їх не рятують навіть зіркові актори, такі як Шарліз Терон, Джеймі Фокс або Раян Рейнольдс

Дивлюся Netflix і думаю. Чим більша виручка у компанії, тим більше вони штампують фільмів і серіалів. При цьому, сама якість цього нового контенту досить сумнівна. Знову ж таки, це моя особиста суб'єктивна думка, і, може, хтось інший думає інакше.

А тепер дивимося біржові котування. Капіталізація компанії — 260 млрд доларів. Причому, хочу звернути увагу, що за останні 10 років капіталізація зросла в більш ніж у 50 разів. А дохід і прибуток компанії в той же самий час — тільки в 10 разів.

Іншими словами, ціна на акції зростає швидше, ніж компанія заробляє гроші.

Зрозуміло, що інвестори вірять у те, що в майбутньому результати компанії виправдають їхні надії. І я не сумніваюся, що в цьому є раціональне зерно, оскільки ставка робиться на зростаючий ринок стрімінгових сервісів.

Тільки я не сумніваюся і в тому, що зі зростанням доходів буде падати якість контенту. Як зараз. І мені цікаво, як компанія утримуватиме користувачів при такій тенденції з контентом?

Зйомка фільму — це бізнес-проект. На папері він має непоганий вигляд, а як буде за фактом, ніхто не знає. Студія може вкласти багато грошей у фільм, але він не окупиться в прокаті, або перевищить очікування студії по окупності.

Перевага "Нетфліксу'" в тому, що вони не розраховують на окупність фільму. Вони заробляють на підписці.

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І в цьому ж їхній недолік. У той час, як у студій окупність фільмів стимулює ретельно вибирати контент, у "Нетфлікса" такої потреби немає. У них відсутнє розуміння того, наскільки кожен фільм комерційно успішний, адже клієнт платить не за фільм, він платить за користування сервісом!

А зараз вони випускають багато фуфла, яке б провалилося в прокаті, але клієнти "Нетфлікса" його споживають, оскільки заплатили за це порівняно невеликі гроші. У кіно не пішов би, а вдома під пивко зайде.

І такого контенту з'являється дуже багато! Чим більше "Нетфлікс" знімає, тим більше там з'являється фуфлового контенту. Зрозуміло, що там є хороші фільми й серіали. Чи не весь контент фуфловий, а його частка в загальній кількості.

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І рейтинги фільмів 2020-2021 року в IMDB про це красномовно говорять — 5-6 балів.

Про що це говорить? У компанії грошей більше, ніж ідей для фільмів і серіалів! Тому знімають шлак, який не рятують навіть зіркові актори, такі як Шарліз Терон, Джеймі Фокс або Раян Рейнольдс.

І за мірою зростанняситуація посилиться. Це неминуче, коли грошей більше, ніж хороших ідей (!), але гроші все одно треба витрачати на нові проекти для розширення бізнесу.

І вони зараз саме так і роблять. Витрачають гроші у свідомо провальні проекти.для розширення.

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