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Глиняные ноги Поднебесной. Стоит ли ждать скорого краха китайской экономики

Сейчас в КНР затеяли массу перемен одновременно. Наезд на монополии, размежевание с Америкой и т.д. Плюс грянул мини-кризис: нехватка угля, и отключения электричества. Главный застройщик Китая, компания Evergrande задолжала 300 млрд долл. Многие обозреватели предсказывают близкий конец.

Вадим Ольшевский
Вадим Ольшевский
математик, профессор факультета математики Университета Коннектикута.
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Си Цзинпин
Си Цзинпин на встрече с выдающимися китайцами по случаю 100-летнего юбилея КПК.

О том, как правильно читать новости о Китае.

В 2016 году к власти в США пришел Трамп. Я смотрел CNN и все время ждал, что Трампа посадят. CNN сообщала, что это произойдет примерно через месяц. Потому что вот, что-то там произошло, и через месяц это неминуемо приведет к отставке. Я ждал его отставки в 2017, потом в 2018 году. В 2019 году я стал подозревать, что отставки не будет. CNN выдает желаемое за действительное. Для ее зрителей было невыносимо думать, что Трамп останется. И мысль о скорой отставке была для них усладительной. Смотреть CNN – это было как ходить к психотерапевту. Успокаивает, снимает депрессию. Хорошо!

Знаете, есть такие блогеры, которые на протяжении последних 20 лет пишут, что Россия на прошлой неделе прошла точку невозврата. И что Путин скоро уйдет или умрет. То же самое. Очень трудно жить с мыслью о том, что Путин – это навсегда. Поэтому люди пишут о точке невозврата каждый месяц на протяжении 20 лет.

То есть, когда ты кого-то ненавидишь, то все новости тебе всегда говорят одно – это была последняя капля. Пишут, что вот-вот ненавидимому придет конец. Но он все не приходит и не приходит.

Это было вступление, подготавливающее читателя к основной мысли.

Сегодня Китай очень и очень многие терпеть не могут. И поэтому все новости из Китая подаются нам под тем соусом, что все, Китаю пришел кирдык.

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В частности, сейчас китайское руководство сейчас затеяло массу перемен одновременно. Наезд на монополии, размежевание с Америкой и т.д. И одновременно грянул мини-кризис. Главный застройщик Китая, компания Evergrande задолжала 300 миллиардов долларов. Плюс, обнаружилась нехватка угля, и начали отключать электричество. Уголь дорожает, а, стало быть, дорожает производство и китайские товары становятся менее востребованными на международном рынке. Многие обозреватели радостно предсказывают близкий конец.

Но меня терзают смутные сомнения. У китайского правительства в загашнике есть 11 триллионов долларов. Так что решить проблему с застройщиками можно было бы в одно мгновение. Но делать это китайцы не собираются.

И я подозреваю (но я не экономист и поэтому не знаю, а лишь подозреваю), что никакой проблемы тут нет, даже наоборот. Я этот случай Evergrande объясню ниже поподробнее.

Когда лет 10 назад внутренний спрос на товары в Китае притормозился и даже упал, правительство вбухнуло триллион долларов в кредитование строительного бизнеса. Строительство – треть ВВП, треть экономики Китая. И еще, китайцы традиционно любят покупать квартиры, вкладывать сбережения в жилплощадь. Поэтому спрос увеличился, экономика продолжала развиваться и набирать обороты.

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Это называют пузырем, ведь понастроили города-призраки. Пустые города. Или, во многих местах вроде бы живут люди, но если туда въехать вечером, то видно, что свет лишь на первых двух этажах. А в остальных двадцати – темно. Города эти заселены на 10%. Пузырь! И говорят, что он сейчас должен неминуемо лопнуть.

Но, возможно, ничего не лопнет. Ведь почему Китай так сильно развивался? Потому что в Китае была сильно развита инфраструктура. Дороги, железные дороги, дома. Очень легко открыть завод или фабрику. Поэтому, города-призраки – это инфраструктура. В этих городах легко открыть производство при минимальных капиталовложениях. Это раз.

Два. Китай вывел из зоны бедности сотни миллионов людей за последние годы. Урбанизация. Люди переезжали в города из деревни, и начинали хорошо зарабатывать. Это тоже китайский ресурс – рабочая сила. Причем, образованная, в Китае всеобщее среднее образование и огромное количество студентов. И огромное количество сильных, предприимчивых студентов за границей, которые, отучившись, возвращаются на родину. Таким образом, наличие для них городов-призраков – это огромный плюс. Есть люди, есть квартиры, есть производственные площади. Все, что нужно – это спрос и капиталовложения.

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И вот тут становится ясно, что это за "фонд по борьбе с бедностью" придумал председатель Си. Он формирует фонд "common prosperity", куда корпорации и богатые начинают отстегивать по 15% от доходов. Джек Ма (владелец Алибабы) зарабатывает 22 миллиарда долларов в год, и он лично дал 3 миллиарда. То есть, этот налог на богатых вводят, возможно, для развития экономики в городах-призраках.

И последнее. Если все, что я написал выше – правда, то тогда хорошо понятно, почему правительство банкротит Evergrande. Чтобы скупить их активы (дома, землю) по дешевке. И влить это в фонд развития производства Си. Которому дали красивое название "Фонд народного благосостояния". Но и на самом деле, если миграция в города будет продолжаться, то количество бедных людей будет уменьшаться.

Словом, если не принимать на веру кучу статей о скором крахе китайской экономики, а проанализировать, то вполне возможно, что китайские дела обстоят вовсе не так уж и плохо. Но еще раз, я не экономист.

На этом фоне происходит обострение борьбы за власть, через месяц пленум ЦК КПК, а через год – съезд. Где будет решаться вопрос о том, пойдет ли Си на еще один срок. Если нет – его политике размежевания с Америкой и ограничениям на вывоз капитала будет положен конец, и все пойдет по иному, более глобалистическому сценарию.

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