Испуганная планета. Как обеспокоенность состоянием окружающей среды становится болезнью

Число людей, для которых источником стресса оказывается обеспокоенность последствиями изменений климата, растет непрерывно. Уже сейчас эта разновидность навязчивых страхов стала настолько распространенной, что ему дали название "экотревога".

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Состоятельные супруги живут себе, не знают беды, пока вдруг не замечают исчезновения самоката, на котором ездил 12-летний сын. Малыш признается, что продал его онлайн. Так же он поступил с самыми дорогими вещами, что были у родителей. Нашел покупателей на старое коллекционное вино из семейного погреба, его ведь все равно не пили. Продал часы отца и платье матери, ведь знал, что их почти не носят. Сбыл самое ценное семейное сокровище – собрание книг Монтеня, изданных еще при жизни автора, и раритетные старинные фарфоровые изделия. Оказывается, он такой не один. Тысячи детей из разных стран украдкой распродавали дорогие вещи, которые лежали дома, но не были в активном использовании.

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Грета Тунберг рядом с Иваном Грозным и Жанной д`Арк. Мировая слава экологической юродивой

Так подростки собирали средства для грандиозного проекта спасения планеты от экологической катастрофы. Реализация плана должна была начаться с создания в африканской пустыне искусственных озер и рек, а также больших лесных массивов. Для этого дети создали международную общественную организацию и смогли получить официальное одобрение от нескольких государств на уровне министерств. Нашли подрядчиков для выполнения технической части.

Все шло хорошо, но тут вмешались взрослые со своей политикой и межгосударственными спорами. Тогда юные спасители планеты заговорили о том, что, возможно, придется переключиться на план Б. Быстро и безболезненно убить каждого второго взрослого на Земле. Когда численность населения уменьшится вдвое, скорость истощения природных ресурсов снизится сама по себе.

Беспроигрышная тема

Не пугайтесь. Пока что описанное выше — это всего-навсего завязка художественного фильма "Крестовый поход" (La Croisade), снятого в 2021 году. Авторский проект 38-летней звезды французского кино, актера и режиссера Луи Гарреля. Самый свежий, но далеко не единственный пример кинематографического изображения очень радикальных методов решения глобальных экологических проблем.

В конце 2017 года состоялась мировая премьера саркастической комедии Александра Пейна "Уменьшение" (Downsizing) с Мэттом Дэймоном в главной роли. Голливудская версия спасения планеты немного гуманнее французской, здесь фантазировали об уменьшении не количества людей, а физического размера каждого из них. По сюжету, в скором будущем изобретут технологию, благодаря которой человек становится величиной с палец — и, соответственно, потребляет гораздо меньше ресурсов и может комфортно жить, не причиняя вреда окружающей среде.

Эта разновидность навязчивых страхов стала настолько распространенной, что ей дали название "экотревога"

Вообще, за последние несколько лет появилось немало фильмов, сериалов, комиксов и книг о глобальных экологических катастрофах и возможности их предотвратить. На начальном этапе пандемии, когда многие страны находились в локдауне, очень популярными становились публикации о том, как "очистилась природа" из-за временного прекращения деятельности промышленных компаний и резкого уменьшения транспортных потоков.

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Большинство исследователей, изучающих информационное поле поколений Z и Alpha (родившиеся после 1996 года — именно они в целом делают кассу в кинотеатрах и являются самыми активными пользователями социальных сетей), отмечают стремительный рост беспокойства по экологическим проблемам. Хотя в целом научные статьи — не самая популярная разновидность интернет-контента, из них, которые посвящены тенденциям изменения климата, часто становятся вирусными. Даже аналитический отчет Международного объединения экспертов по изменению климата (IPCC) в глобальной сети загрузили более 100 тыс. пользователей, хотя это довольно сложный для понимания материал, рассчитанный на читателей-специалистов.

Экострах

Данные, собранные общественной организацией Anxiety UK, свидетельствуют о том, что каждый десятый британец, по меньшей мере, один раз переживал тревожное расстройство психики с временной потерей трудоспособности. Отчет, обнародованный Отделом охраны психического здоровья штата Нью-Йорк, содержит информацию о том, что всего в Соединенных Штатах тревожными расстройствами страдают примерно 18% взрослого населения. Важно отметить, что в эту отчетность попали только случаи с продолжительностью обострения дольше шести месяцев.

Не обязательно быть знатоком, чтобы оценить маловероятность резкого синхронного сокращения выбросов по всему миру и ощутить вполне оправданный страх

Процент пациентов с тревожными расстройствами, беспокоящимися именно о состоянии окружающей среды, неизвестен. Общая медицинская отчетность не распределяет конкретные случаи по природе страхов, но некоторые психиатры, анализируя структуру собственного клиентского потока, уже видят тенденцию к росту количества таких кейсов.

Профессор психологии из колледжа Вустера (США) Сьюзен Клейтон, соавтор отчета "Психическое здоровье и наш изменчивый климат: влияние, последствия и рекомендации", опубликованного в 2017 году, отмечает, что количество людей, для которых источником стресса оказывается обеспокоенность последствиями изменений климата, растет непрерывно. Уже сейчас эта разновидность навязчивых страхов стала настолько распространенной, что ему дали название "экотревога". Среди психологов появилась отдельная специализация, которая занимается такими случаями.

Психологи и психиатры, привыкшие работать с другими тревожными расстройствами, часто оказываются неспособны помочь пациентам с экотревогой, потому что не вызывают у них доверия из-за неосведомленности в вопросах защиты окружающей среды, динамики климатических изменений, аналитики состояния атмосферы и акватории. Тот, кто занимается именно этими проблемами, обычно может успокоиться, только если будет убежден, что общается с человеком, который "также в курсе", потому что одна из составляющих экострахов — представление об общей "слепоте общества" и игнорировании опасности.

Дальновидность или патология?

Британский экопсихолог Мэри Джейн Руст в одной из своих публикаций, посвященных феномену экотревоги, отмечает, что количество обращений ощутимо подскочило после обнародования особо резонансного отчета IPCC в 2018 году. Его авторы доказывали необходимость немедленных беспрецедентных изменений, в частности, сокращение глобального объема выбросов углерода в атмосферу на 45% в течение всего лишь 11 лет. Мол, так можно удержать общее потепление на уровне 1,5°C, иначе темпы повышения температуры возрастут. Далее шел список вероятных катастрофических последствий этого ускорения. Не обязательно быть знатоком, чтобы оценить маловероятность столь резкого синхронного сокращения выбросов по всему миру и ощутить вполне оправданный страх.

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В общем, стресс — нормальная реакция на опасность, но длительное пребывание в стрессовом состоянии повреждает даже здоровую психику.

Угроза никуда не исчезает, а чувство собственного бессилия обостряет тревожность. Мозг ищет возможности временной разрядки, иногда находит ее в практических действиях, возможно, даже иррациональных. Патологическое тяготение к повторению определенных действий, которые вообще не решают проблему, но дают временное облегчение, — типичное проявление обсессивно-компульсивного расстройства. Его признаки порой можно найти у активистов, которые постоянно пикетируют, даже понимая, что это не дает результатов.

Экологические стрессы могут привести к возникновению синдрома общей тревожности. Он характеризуется нарушением сна и пищевого поведения. При усилении пациент теряет способность рациональной оценки реалий. Случаи, когда экотревога перерастает в паническое состояние и вызывает панические атаки, пока редкость. Однако в практике современных психиатров такое тоже случается.

Трудно прогнозировать последствия стремительного роста уровня экотревоги среди молодежи. В конце концов, это происходит на фоне распространения социофобии, а также массового изменения типовых форматов общения, что фактически снижает частоту живого контакта между людьми. Современные технологии формируют субъективную картину мира, в которой ценность физического существования других людей не так уж высока. В сочетании с навязчивыми страхами по поводу экологических последствий перенаселения это может дать опасный эффект — обесценивание человеческой жизни и желание пожертвовать ею для решения общих экологических проблем.