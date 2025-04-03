Случается раз на 1000 лет: Земля оказалась под угрозой исторического наводнения

Прогнозисты предупреждают о приближении наводнения, которое случается на планете раз в 1000 лет — исследователи рассказали, жители какого региона Земли оказались в наибольшей опасности.

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Об этом пишет Live Science.

Исследователи обеспокоены тем, что на мир может обрушиться историческое наводнение, которое принесет множественные обильные ливни и грозы. Наводнения подобного масштаба, по словам ученых, случаются всего лишь раз в 1000 лет, и на этот раз в наибольшей опасности оказались жители центральной части США.

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Синоптики предупреждают, что проливные дожди и грозы неоднократно обрушатся на одни и те же районы. В заявлении также говорится, что наибольшая угроза сегодня прогнозируется для жителей северо-востока Арканзаса и запада Кентукки.

По словам главного метеоролога AccuWeather Джонатана Портера, ожидается, что эти регионы подвергнутся выпадению осадков, которые эквивалентны четырехмесячной норме. Однако это невероятное количество осадков, как ожидается, обрушится на Землю всего за 5 дней. В некоторых случаях это произойдет в районах, которые могут быть уязвимы для наводнений, поскольку в последние месяцы уже выпало много осадков.

В результате ученые выразили обеспокоенность для жизни населения этих регионов, а также предупредили, что крупное наводнение может перерасти в историческое. Более того, ученые полагают, что ситуация может меняться буквально за считанные секунды.

Синоптики предполагают, что проливные дожди будут идти со 2 апреля по 6 апреля, что приведет к широкомасштабным наводнениям, особенно в Нижней долине Огайо, Среднем Юге и Арканзасе. Исследователи также отмечают, что дождь направляется в центральную часть Америки из тропиков, двигаясь по атмосферной реке — длинной и тонкой области атмосферы, переносящей тепло и водяной пар.

По словам Портера, большая область высокого давления у побережья юго-востока США будет направлять влагу из Карибского моря и залива в центральной части США. Погодная картина будет напоминать пробку в атмосфере с повторяющимися грозами и ливнями над теми же районами, что является "рецептом больших наводнений".

Синоптики ожидают, что в некоторых штатах ожидается до 0,5 метра осадков всего за 5 дней. Ожидается, что на выходных дожди ослабнут, однако реки могут продолжить подниматься до следующей недели. В результате эксперты предупреждают, что жителям уязвимых регионов необходимо подготовиться к эвакуации.

Ранее Фокус писал о том, что пустыням на Земле грозит кризис, которого не ждали: их может затопить наводнениями.