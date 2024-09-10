Пустыням на Земле грозит кризис, которого не ждали: их может затопить наводнениями

По словам ученых, в результате изменения климата наибольшую угрозу для пустынь уже несет не засуха, а катастрофические наводнения.

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Ученые выяснили, что портовым городам Ближнего Востока и Северной Африки грозят разрушительные последствия от наводнений из-за усиления эрозии почвы в прибрежных районах, пишет Science Daily.

В рамках своей работы ученые проанализировали последствия разрушительных наводнений, которые произошли в прошлом году в городе Дерна, Ливия. Стихия забрала жизни более 11,3 тыс. человек. Ученые считают, что усиление эрозии почвы способствовало таким ужасным последствиям.

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Работа указывает на тревожную уязвимость, с которой сталкиваются засушливые регионы Земли. При этом частота экстремальных погодных условий продолжает расти с изменениями климата.

В последнее десятилетие североафриканская Сахара уже столкнулась с опасным сочетанием погодных условий. Речь идет о периодах сильной засухи, которые сменяются интенсивными прибрежными ливнями.

Дело в том, что растущее опустынивание местности приводит к еще большим засухам, а ливни в регионе участились из-за прогревания морской воды в Восточном Средиземноморье в результате глобального потепления. По словам соавтора статьи Эссама Хегги из Лаборатории микроволновых систем, датчиков и визуализации (MiXIL), два фактора усиливают эрозию почвы, создавая смертоносные грязевые потоки. В некоторых случаях такие потоки не могут выдержать даже плотины.

Несмотря на распространенное мнение о том, что засухи являются самой большой угрозой для Сахары, Хегги считает, что это не так.

Результаты исследования показывают, что самое смертоносное наводнение в Африке сочетало в себе два фактора: большое количество осадков и обрушение двух противопаводковых плотин. Более того, пересушенная почва превратилась в грязевой поток, который увеличил плотность текущей воды.

Исследователи говорят, что потоки воды были слишком загрязнены, а это в свою очередь, увеличило разрушения. Таким образом были разрушены две плотины, которые были призваны защищать местное население от паводка.

"То, что произошло в Ливии, может случиться во многих густонаселенных районах Северной Африки и Аравийского полуострова", — предупреждают ученые.

Кроме этого, существуют и дополнительные факторы риска, например, усиливающиеся с изменением климата штормы и рост населения городов.

Напомним, Сахара постепенно мигрирует в Европу. Исследователи говорят, что даже в зимнее время наблюдаются аномальные пыльные облака.