Пустелям на Землі загрожує криза, якої не чекали: їх може затопити повенями

За словами вчених, унаслідок зміни клімату найбільшу загрозу для пустель уже несе не посуха, а катастрофічні повені.

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Учені з'ясували, що портовим містам Близького Сходу та Північної Африки загрожують руйнівні наслідки від повеней через посилення ерозії ґрунту в прибережних районах, пише Science Daily.

У межах своєї роботи вчені проаналізували наслідки руйнівних повеней, які сталися минулого року в місті Дерна, Лівія. Стихія забрала життя понад 11,3 тис. осіб. Учені вважають, що посилення ерозії ґрунту сприяло таким жахливим наслідкам.

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Робота вказує на тривожну вразливість, з якою стикаються посушливі регіони Землі. Водночас частота екстремальних погодних умов продовжує зростати зі змінами клімату.

В останнє десятиліття північноафриканська Сахара вже зіткнулася з небезпечним поєднанням погодних умов. Йдеться про періоди сильної посухи, які змінюються інтенсивними прибережними зливами.

Річ у тім, що дедалі більше опустелювання місцевості призводить до ще більших посух, а зливи в регіоні почастішали через прогрівання морської води в Східному Середземномор'ї внаслідок глобального потепління. За словами співавтора статті Ессама Хеггі з Лабораторії мікрохвильових систем, датчиків і візуалізації (MiXIL), два фактори посилюють ерозію ґрунту, створюючи смертоносні грязьові потоки. У деяких випадках такі потоки не можуть витримати навіть греблі.

Попри поширену думку про те, що посухи є найбільшою загрозою для Сахари, Хеггі вважає, що це не так.

Результати дослідження показують, що найсмертоносніша повінь в Африці поєднувала в собі два фактори: велику кількість опадів і обвалення двох протипаводкових гребель. Ба більше, пересушений ґрунт перетворився на грязьовий потік, який збільшив щільність поточної води.

Дослідники кажуть, що потоки води були занадто забруднені, а це зі свого боку збільшило руйнування. У такий спосіб було зруйновано дві греблі, які були покликані захищати місцеве населення від паводку.

"Те, що сталося в Лівії, може трапитися в багатьох густонаселених районах Північної Африки та Аравійського півострова", — попереджають учені.

Крім цього є додаткові фактори ризику, наприклад, шторми, що посилюються зі зміною клімату, і зростання населення міст.

Нагадаємо, Сахара поступово мігрує до Європи. Дослідники кажуть, що навіть у зимовий час спостерігаються аномальні пилові хмари.