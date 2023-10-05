Захлестнет потоком воды. Названы 20 стран, оказавшихся в зоне риска смертельного наводнения

Исследователи обнаружили, что изменения климата расширяют зоны опасности катаклизмов, в ближайшем будущем в опасности могут оказаться еще больше людей.

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Ученые уже предупредили, что Земля перешагнула из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения". Первые ощутимые последствия человечество уже ощутило на себе в этом году, столкнувшись с новыми температурными рекордами, масштабными лесными пожарами, интенсивными волнами тепла и невероятной потерей льда в Антарктиде и Арктике, пишет Daily Mail.

Новое исследование показывает, что на этом беды человечества не закончатся. Изменения климата также влияют и на зоны опасностей, фактически расширяя их. В результате ученые назвали 20 стран с наибольшим количеством городов, которые в ближайшем будущем могут подвергнуться потенциально смертельным наводнениям.

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Новое исследование было проведено под руководством Джун Рентшлер, экономиста Всемирного банка, глобального финансового учреждения, базирующегося в Вашингтоне (США, штат Колумбия). Исследователи обнаружили, что подверженность потенциально смертельным наводнениям особенно высока для стран, в которых основная часть населения сконцентрирована вдоль речных долин и бассейнов, а также прибрежных районов.

Исследователи отмечают, что сегодня появляется все больше свидетельств того, что изменение климата повышает вероятность "экстремальных природных потрясений", в том числе и наводнений. При этом с 1985 года населенные пункты по всему миру активно и быстро расширялись, превращаясь в продовольственные зоны. Причем во многих регионах этот рост наблюдался в особо опасных пищевых зонах.

Ученые обнаружили, что на вершине списка стран, которым угрожают экстремальные наводнения оказались Нидерланды, за ними следуют Вьетнам, Лаос, Бангладеш и Фиджи. Кроме того, в Топ-20 также вошли такие страны как:

Япония;

Китай;

Швейцария;

Хорватия;

Австрия;

Египет;

Южная и Северная Корея.

Отметим, что потепление климата происходит за счет выброса в атмосферу Земли таких газов как CO2 и метан, которые удерживают тепло. Результаты исследований свидетельствуют о том, что глобальное потепление уже привело к таянию ледников в полярных регионах, в результате чего талая вода попадает в океан, постепенно повышая уровень моря и усиливая наводнения.

Топ-20 стран наиболее подверженных риску Фото: Daily Mail

Кроме того, известно, что более теплый воздух может удерживать больше воды, а потому количество осадков в среднем увеличится по всему миру, что также делает угрозу экстремальных наводнений более реальной. Ученые предупреждают, что наибольшему риску смерти подвергаются люди, проживающие в прибрежных районах — эти территории первыми уйдут под воду.

В новом исследовании ученые объединили глобальные данные об опасности наводнений с ежегодными "данными о площади поселений", показывающими, где люди живут и работают в городах в период с 1985 по 2015 годы. Результаты свидетельствуют, что за 30-летний период общая численность населения в мире увеличилась на 85,4%.

При этом ученые также обнаружили, что поселения "с высокой опасностью наводнений", то есть районы в которых в случае экстремальных катаклизмов вода может подняться на рекордные 150 сантиметров, увеличилась на невероятные 105,8%. Между тем, количество населенных пунктов, подверженных самому высокому уровню опасности наводнений за этот период, выросло на тревожные 121,6 процента.

Авторы исследования полагают, что их выводы станут полезными для градостроителей и властей во всем мире, а не только 20 стран, которые вошли в список.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый жаркий сентябрь на Земле за всю историю.