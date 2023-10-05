Захлесне потоком води. Названо 20 країн, які опинилися в зоні ризику смертельної повені

Дослідники виявили, що зміни клімату розширюють зони небезпеки катаклізмів, у найближчому майбутньому в небезпеці можуть опинитися ще більше людей.

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Вчені вже попередили, що Земля переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння". Перші відчутні наслідки людство вже відчуло на собі цього року, зіштовхнувшись із новими температурними рекордами, масштабними лісовими пожежами, інтенсивними хвилями тепла та неймовірною втратою льоду в Антарктиді та Арктиці, пише Daily Mail.

Нове дослідження показує, що на цьому біди людства не закінчаться. Зміни клімату також впливають і на зони небезпек, фактично розширюючи їх. У результаті вчені назвали 20 країн із найбільшою кількістю міст, які в найближчому майбутньому можуть зазнати потенційно смертельних повеней.

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Нове дослідження було проведено під керівництвом Джун Рентшлер, економіста Світового банку, глобальної фінансової установи, що базується у Вашингтоні (США, штат Колумбія). Дослідники виявили, що схильність до потенційно смертельних повеней особливо висока для країн, у яких основна частина населення сконцентрована вздовж річкових долин і басейнів, а також прибережних районів.

Дослідники зазначають, що сьогодні з'являється дедалі більше свідчень того, що зміна клімату підвищує ймовірність "екстремальних природних потрясінь", зокрема й повеней. При цьому з 1985 року населені пункти по всьому світу активно і швидко розширювалися, перетворюючись на продовольчі зони. Причому в багатьох регіонах це зростання спостерігалося в особливо небезпечних харчових зонах.

Науковці виявили, що на вершині списку країн, яким загрожують екстремальні повені, опинилися Нідерланди, за ними йдуть В'єтнам, Лаос, Бангладеш і Фіджі. Крім того, до Топ-20 також увійшли такі країни як:

Японія;

Китай;

Швейцарія;

Хорватія;

Австрія;

Єгипет;

Південна та Північна Корея.

Зазначимо, що потепління клімату відбувається внаслідок викиду в атмосферу Землі таких газів як CO2 і метан, які утримують тепло. Результати досліджень свідчать про те, що глобальне потепління вже призвело до танення льодовиків у полярних регіонах, унаслідок чого тала вода потрапляє до океану, поступово підвищуючи рівень моря і посилюючи повені.

Топ-20 країн найбільш схильних до ризику Фото: Daily Mail

Крім того, відомо, що тепліше повітря може утримувати більше води, а тому кількість опадів у середньому збільшиться по всьому світу, що також робить загрозу екстремальних повеней більш реальною. Вчені попереджають, що найбільшому ризику смерті піддаються люди, які проживають у прибережних районах — ці території першими підуть під воду.

У новому дослідженні вчені об'єднали глобальні дані про небезпеку повеней зі щорічними "даними про площу поселень", що показують, де люди живуть і працюють у містах у період з 1985 до 2015 року. Результати свідчать, що за 30-річний період загальна чисельність населення у світі збільшилася на 85,4%.

При цьому вчені також виявили, що поселення "з високою небезпекою повеней", тобто райони в яких у разі екстремальних катаклізмів вода може піднятися на рекордні 150 сантиметрів, збільшилася на неймовірні 105,8%. Тим часом кількість населених пунктів, схильних до найвищого рівня небезпеки повеней за цей період, зросла на тривожні 121,6 відсотка.

Автори дослідження вважають, що їхні висновки стануть корисними для містобудівників і влади в усьому світі, а не тільки 20 країн, які увійшли до списку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найспекотніший вересень на Землі за всю історію.