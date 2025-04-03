Трапляється раз на 1000 років: Земля опинилася під загрозою історичної повені

Прогнозисти попереджають про наближення повені, яка трапляється на планеті раз на 1000 років — дослідники розповіли, жителі якого регіону Землі опинилися в найбільшій небезпеці.

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Про це пише Live Science.

Дослідники стурбовані тим, що на світ може обрушитися історична повінь, яка принесе численні рясні зливи й грози. Повені такого масштабу, за словами вчених, трапляються лише раз на 1000 років, і цього разу в найбільшій небезпеці опинилися жителі центральної частини США.

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Синоптики попереджають, що проливні дощі та грози неодноразово обрушаться на одні й ті самі райони. У заяві також ідеться, що найбільша загроза сьогодні прогнозується для мешканців північного сходу Арканзасу та заходу Кентуккі.

За словами головного метеоролога AccuWeather Джонатана Портера, очікується, що ці регіони піддадуться випадінню опадів, які еквівалентні чотиримісячній нормі. Однак ця неймовірна кількість опадів, як очікується, обрушиться на Землю всього за 5 днів. У деяких випадках це станеться в районах, які можуть бути вразливі для повеней, оскільки в останні місяці вже випало багато опадів.

У результаті вчені висловили стурбованість для життя населення цих регіонів, а також попередили, що велика повінь може перерости в історичну. Ба більше, вчені вважають, що ситуація може змінюватися буквально за лічені секунди.

Синоптики припускають, що проливні дощі йтимуть із 2 квітня до 6 квітня, що призведе до широкомасштабних повеней, особливо в Нижній долині Огайо, Середньому Півдні та Арканзасі. Дослідники також зазначають, що дощ прямує до центральної частини Америки з тропіків, рухаючись атмосферною річкою — довгою і тонкою ділянкою атмосфери, що переносить тепло і водяну пару.

За словами Портера, велика область високого тиску біля узбережжя південного сходу США спрямовуватиме вологу з Карибського моря і затоки в центральній частині США. Погодна картина нагадуватиме затор в атмосфері з повторюваними грозами та зливами над тими самими районами, що є "рецептом великих повеней".

Синоптики очікують, що в деяких штатах очікується до 0,5 метра опадів лише за 5 днів. Очікується, що на вихідних дощі ослабнуть, проте річки можуть продовжити підійматися до наступного тижня. У результаті експерти попереджають, що жителям вразливих регіонів необхідно підготуватися до евакуації.

Раніше Фокус писав про те, що пустелям на Землі загрожує криза, якої не чекали: їх може затопити повенями.