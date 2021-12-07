Ок, зумер! Чем поколение Z отличается от нас и почему за ним будущее

Поздравляю! Старшее поколение ждут еще более "веселые времена". Разговор с сыном о его реальном опыте инвестирования в виртуальном мире натолкнул на мысль, что мы(старшее поколение) совсем не осознаем скорость и масштабы приближающихся изменений.

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Сын — яркий представитель поколения Z.

Живет в гаджетах

Информацию легко черпает из интернета, находя интересующее, обучаясь новому

Легко строит свои виртуальные Миры так, как нравится ему, а не как родителям.

Неплохо учится, но школьная программа — без интереса

Зато живет в компьютере. Там в нескольких сетевых играх (виртуальных мирах) своя жизнь: друзья, команды, координация, общение.

Уже понимает где и чему (и, главное, зачем) будет учиться дальше

Отлично разбирается в современной технике. Сам выбрал купил на неделе игровой компьютер, за которым охотился больше месяца (подарок на предстоящий ДР).

Компьютер для него, как и многих представителей этого поколения — интереснее улицы

У них нет мании брендов и шмоток, но они круто разбираются в различных скинах, фишках игр, инвестируют, коллекционируют, обмениваются.

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Поколение Z. Семь признаков того, что перед вами – зумер

Если смотреть в будущее, то именно это поколение будет определять новые тренды в бизнесе, коммуникациях и даже политике. Уже сегодня поколение Z в мире составляет до 10% избирателей и их доля будет расти. А значит — и влияние.

Этому поколению свойственные совершенно иные потребительские предпочтения, формат работы, отдыха, общения, отношений.

Именно они будут плавать "как рыба в воде" в мета-вселенных, которые постепенно заменят нам реальный мир

Да, да… к этому все идет. И если не ковид нас оставит дома — толкая в виртуальный мир, то этим будет экология или еще что-то.

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Тезисно об особенностях поколения Z

1. Поколение Z-ers, рожденное после 1995 года, уже составляет одну десятую электората 2020 года

2. Особенность поколения Z — это естественное использование ими технологий.

В то время, как миллениалы считались "пионерами цифровых технологий", ставшими свидетелями бурного роста технологий и социальных сетей, именно поколение Z зародилось в мире на пике технологических инноваций, где информация была немедленно доступна, а социальные сети стали все более распространенными.

3. У них под рукой огромное количество информации, что позволяет поколению Z расширять свои знания и активно учиться.

4. Представители этого поколения поставят все на карту, чтобы победить. Они выросли на спорте, который стал неотъемлемой частью их жизни и культуры.

5. Они ходят в школу не только для того, чтобы учиться, но чтобы получить хорошие оценки. Поколение Z оказалось, пожалуй, в самой конкурентной образовательной среде в истории. И коронакризис с удаленной учебой расширил их возможности.

6. Но слишком много экранного времени может усугубить чувство изоляции и привести к неразвитым социальным навыкам

7. Финансовое мышление — еще одна ключевая характеристика поколения Z.

Многие представители поколения Z выросли, наблюдая, как их родители справлялись с кризисами.

Это поколение, ставшее свидетелем борьбы своих родителей, движимо прагматизмом и стремлением к безопасности.

В то время как миллениалы достигли совершеннолетия во время экономического бума, представители поколения Z были сформированы экономическим давлением, с которым столкнулись их семьи и сообщества в эпоху кризиса.

8. Несмотря на то, что они были свидетелями того, как их родители борются с финансовыми проблемами и почувствовали влияние худшего экономического кризиса со времен Великой депрессии, представители поколения Z считают, что в сегодняшней экономике можно заработать много денег.

9. 35% из них планируют начать откладывать на пенсию в 20 лет, а еще 10% планируют откладывать в подростковом возрасте .

Они выбирают специальности для обучения, исходя из наличия работы в будущем , и только 11% из них говорят, что готовы брать кредит для получения хорошего образования

10. 46% представителей поколения Z — фрилансеры, и большинство из них выбирают это осознанно.

11. В будущем многие представители поколения Z будут начинать карьеру в крупных компаниях, но только для того, чтобы приобретать навыки, необходимые для создания собственного бизнеса позже.

Для них будет нормой зарабатывать на жизнь исключительно на фрилансе и даже в социальных сетях, и многие из них будут работать из дома.

Вероятнее всего, они будут самым предприимчивым поколением всех времен.

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Поколение Z: виртуальный секс и реальные отношения

12. При этом, проблемы с психическим здоровьем — печальная характеристика поколения Z, которое некоторые называют "самым одиноким поколением", поскольку их бесконечные часы, проведенные в сети, могут вызвать чувство изоляции и депрессии.

Больше времени, проводимого со смартфонами, компьютером или просмотром Netflix, означает меньше времени, затрачиваемого на налаживание значимых отношений .

Кроме того, многие молодые люди становятся жертвами ловушки "сравнивать и отчаиваться", которую представляют социальные сети.

13. Но дети поколения Z могут полагаться на свою техническую смекалку и обширные социальные сети, чтобы принимать обоснованные решения о покупках.

Их прагматизм заставляет их исследовать и оценивать ряд вариантов, прежде чем остановиться на продукте. Кроме того, они с большей вероятностью будут подчиняться рекомендациям реальных пользователей, чем одобрениям знаменитостей.

14. Представители поколения Z с большей вероятностью, чем представители старшего поколения, будут обращаться к правительству для решения проблем, а не к предприятиям иили другим частным лицам.

Семь из десяти представителей поколения Z считают, что правительство должно (!) делать больше для решения проблем, в то время как только лишь 29% говорят, что правительство делает слишком много вещей, которые лучше оставить на усмотрение частного бизнеса.

15. Эти молодые поколения с большей вероятностью, чем их старшие коллеги, скажут, что земля становится теплее из-за деятельности человека: 54% представителей поколения Z и 56% миллениалов говорят об этом, по сравнению с меньшими долями представителей поколения X, бумеров и молчаливых людей (48%, 45% и 38% соответственно).

16. Важной особенностью поколения Z является их скептицизм и недоверчивость.

Цинизм поколения Z проистекает из того, что они росли во времена повальной дезинформации, лидеров, которых они считают нечестными, и постоянного негатива, который они видели в СМИ и социальных сетях.

17. Но, главное, поколение Z больше всего заботится о балансе работы и личной жизни и личном благополучии. Доход и репутация бренда им наименее важны (!)

Так что, они другие и их влияние на новый мир не остановить, а это значит — учитесь и осваивайте новые знания, чтобы быть конкурентными и не оказаться на обочине Нового мира.

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