Ок, зумер! Чим покоління Z відрізняється від нас і чому за ним майбутнє

Вітаю! Старше покоління чекають ще "веселіші часи". Розмова з сином про його реальний досвід інвестування у віртуальному світі наштовхнула на думку, що ми (старше покоління) зовсім не усвідомлюємо швидкість і масштаби змін, що наближаються.

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Син – яскравий представник покоління Z.

Живе в гаджетах

Інформацію легко черпає з інтернету, знаходячи цікаве, навчаючись новому

Легко будує свої віртуальні світи так, як йому подобається, а не як батькам.

Непогано вчиться, але шкільна програма – без інтересу

Натомість живе в комп'ютері. Там у кількох мережевих іграх (віртуальних світах) своє життя: друзі, команди, координація, спілкування.

Вже розуміє де й чого (і, головне, навіщо) вчитиметься далі

Відмінно розуміється на сучасній техніці. Сам обрав купив на тижні ігровий комп'ютер, за яким полював понад місяць (подарунок на майбутній ДН).

Комп'ютер для нього, як і для багатьох представників цього покоління, цікавіший за вулицю.

У них немає манії брендів і шмоток, але вони круто розуміються на різних скінах, фішках ігор, інвестують, колекціонують, обмінюються.

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Покоління Z. Сім ознак того, що перед вами — зумер

Якщо дивитися в майбутнє, то саме це покоління визначатиме нові тренди в бізнесі, комунікаціях і навіть політиці. Вже сьогодні покоління Z у світі становить до 10% виборців, і їхня частка зростатиме. А отже, і вплив.

Цьому поколінню властиві інші споживчі переваги, формат роботи, відпочинку, спілкування, стосунків.

Саме вони плаватимуть "як риба у воді" в метавсесвітах, які поступово замінять нам реальний світ.

Так, так… до цього все йде. І якщо не ковід нас залишить удома, штовхаючи у віртуальний світ, то це буде екологія чи ще щось.

Тезово про особливості покоління Z

1. Покоління Z-ers, народжене після 1995 року, вже становить одну десяту електорату 2020 року.

2. Особливість покоління Z — це природне використання ними технологій.

Тоді як міленіали вважалися "піонерами цифрових технологій", які стали свідками бурхливого зростання технологій і соціальних мереж, саме покоління Z зародилося у світі на піку технологічних інновацій, де інформація була негайно доступна, а соціальні мережі стали все поширенішими.

3. У них під рукою величезна кількість інформації, що дозволяє поколінню Z розширювати свої знання й активно вчитися.

4. Представники цього покоління поставлять усе на карту, щоб перемогти. Вони виросли на спорті, який став невід'ємною частиною їхнього життя та культури.

5. Вони ходять до школи не тільки для того, щоб навчатися, але й отримати хороші оцінки. Покоління Z виявилося, мабуть, у найбільш конкурентному освітньому середовищі історії. І коронакриза з віддаленим навчанням розширила їхні можливості.

6. Але надто багато екранного часу може посилити почуття ізоляції та призвести до нерозвинених соціальних навичок

7. Фінансове мислення – ще одна ключова характеристика покоління Z.

Багато представників покоління Z виросли, спостерігаючи, як їхні батьки справлялися з кризами.

Це покоління, яке стало свідком боротьби своїх батьків, керується прагматизмом і прагненням до безпеки.

Тоді як міленіали досягли повноліття під час економічного буму, представники покоління Z були сформовані економічним тиском, із яким зіткнулися їхні сім'ї та спільноти в епоху кризи.

8. Незважаючи на те, що вони були свідками того, як їхні батьки борються з фінансовими проблемами та відчули вплив найгіршої економічної кризи з часів Великої депресії, представники покоління Z вважають, що в сьогоднішній економіці можна заробити багато грошей.

9. 35% із них планують почати відкладати на пенсію у 20 років, а ще 10% планують відкладати в підлітковому віці.

Вони вибирають спеціальності для навчання, виходячи з наявності роботи в майбутньому, і лише 11% зі них кажуть, що готові брати кредит для здобуття хорошої освіти.

10. 46% представників покоління Z — фрілансери, і більшість із них обирають це свідомо.

11. У майбутньому багато представників покоління Z починають кар'єру у великих компаніях, але тільки для того, щоб набувати навичок, необхідних для створення власного бізнесу пізніше.

Для них буде нормою заробляти на життя виключно на фрілансі та навіть у соціальних мережах, і багато хто з них працюватиме з дому.

Найімовірніше, вони будуть найзаповзятливішим поколінням усіх часів.

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Покоління Z: віртуальний секс і реальні стосунки

12. При цьому, проблеми з психічним здоров'ям — сумна характеристика покоління Z, яке деякі називають "найсамотнішим поколінням", оскільки їхній нескінченні години, проведені в мережі, можуть викликати почуття ізоляції та депресії.

Більше часу, що проводиться зі смартфонами, комп'ютером або переглядом Netflix, означає менше часу, що витрачається на налагодження значимих стосунків.

Крім того, багато молодих людей стають жертвами пастки "порівнювати та зневірюватися", яку представляють соціальні мережі.

13. Але діти покоління Z можуть покладатися на свою технічну кмітливість і великі соціальні мережі, щоб приймати обґрунтовані рішення про покупки.

Їхній прагматизм змушує їх досліджувати й оцінювати низку варіантів, перш ніж зупинитися на продукті. Крім того, вони з більшою ймовірністю підпорядковуватимуться рекомендаціям реальних користувачів, ніж схваленням знаменитостей.

14. Представники покоління Z із більшою ймовірністю, ніж представники старшого покоління, звертатимуться до уряду для вирішення проблем, а не до підприємств чи інших приватних осіб.

Сім із десяти представників покоління Z вважають, що уряд повинен (!) робити більше для вирішення проблем, тоді як тільки 29% кажуть, що уряд робить занадто багато речей, які краще залишити на розсуд приватного бізнесу.

15. Ці молоді покоління з більшою ймовірністю, ніж їхні старші колеги, скажуть, що земля стає теплішою через діяльність людини: 54% представників покоління Z і 56% мільйонів говорять про це порівняно з меншими частками представників покоління X, бумерів і мовчазних людей (48%, 45% та 38% відповідно).

16. Важливою особливістю покоління Z є їхній скептицизм і недовірливість.

Цинізм покоління Z випливає з того, що вони росли за часів повальної дезінформації, лідерів, яких вони вважають нечесними, та постійного негативу, який вони бачили в ЗМІ та соціальних мережах.

17. Але, головне, покоління Z найбільше піклується про баланс роботи й особистого життя та особистого благополуччя. Дохід і репутація бренду їм найменш важливі (!).

Отже, вони інші, і їхній уплив на новий світ не зупинити, а це означає – навчайтеся та освоюйте нові знання, щоб бути конкурентними та не опинитися на узбіччі Нового світу.

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