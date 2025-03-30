Страх перед космосом питает теории заговора: что так пугает человечество за пределами Земли

На Земле есть множество внутренних проблем, однако человечество еще больше встревожено угрозами, способными прилететь сверху — например астероидами "убийцами городов". Ученые считают, что все эти страхи питают теории заговоров.

Related video

Об этом пишет Science Alert.

Одной из последних угроз, нависших над человечеством, является астероид 2024 YR4, который может стать "убийцей городов", если он попадет в густонаселенную область нашей планеты в первые годы следующего десятилетия. Вероятность этой катастрофы сегодня составляет примерно 0,001%. Однако в прошлом году, сразу после открытия астероида, был краткий момент, во время которого ученые предполагали, что вероятность прямого попадания мог превысить порог в 1%.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В результате человечеству необходимо беспокоиться не только о планетарной защите, если мы не хотим повторить судьбу динозавров. Впрочем, есть множество других вещей, которые могут нас убить, в том числе изменение климата и войны. Однако космос все еще остается одним из наибольших страхов человечества: в долгосрочной перспективе Землю поразит нечто большое, если люди не смогут это перенаправить.

Ответственность за подготовку лежит на человечестве, однако подготовка также несет в себе риски. По мнению профессора политологии в Университете Джонса Хопкинса в США Дэниела Дьюни, основная опасность заключается в том, что технологии, используемые для планетарной бороны, могут не только увести астероиды от Земли, но также могут использоваться в качестве инструмента в военном конфликте.

Решение этой дилеммы, по мнению профессора Дьюни, заключается в том, чтобы обратить вспять, регулировать и отказаться от большей части нашей человеческой деятельности в космосе на несколько столетий вперед. Он также утверждает, что космическая экспансия произошла слишком рано, а потому человечеству стоит обратить этот процесс вспять, пока мы не будем готовы. Тем не менее он считает, что нам все еще может понадобиться какая-то форма планетарной обороны, но ее можно ограничить. Впрочем, отложить освоение космоса на столетия — маловероятный вариант.

Исследователи отмечают, что страх перед космосом рос вместе с космическими программами. Беспокойство по поводу ударов астероидов и чрезмерной милитаризации перерастает в более глубокие страхи перед космосом как неизвестным. Однако они также перерастают в беспокойство о саморазрушительной стороне человечества. В результате страхи по поводу ошибочных действий человека и угрозы сверху сливаются воедино.

Эксперты утверждают, что это можно проследить в современных страхах, вызванных технологиями, таких как уфология. Некоторые ярые приверженцы НЛО обеспокоены не только враждебными посетителями, но и тайным сотрудничеством ученых на Земле или целым заговором с целью скрыть правду от общественности.

Без веры в заговор с целью сокрытия доказательств вся идея разваливается. Но без веры в то, что в космосе скрыто то, чего на самом деле стоит бояться, не существует ничего, что могло бы быть заговором. Страх перед космосом является необходимой частью этой картины. Обоснование такого страха меняется и не ограничивается астероидами, инопланетянами, метеорами и неконтролируемым военным конфликтом. Существует даже теория, что вирусы приходят из космоса.

По мнению научного сотрудника по философии этики Тони Миллигана из Королевского колледжа, страхи перед космосом также могут использоваться для критики власти. Например, сегодня они могут использоваться для теорий заговоров и историй о богатых космических туристах и еще более богатых колонизаторах Марса.

Ранее Фокус писал о том, что изолированные в Антарктиде ученые просят немедленно вернуть их домой.